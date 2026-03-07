ନାବଳକକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ !
ମୃତ ନାବାଳକ ବାପା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତକ ଦାଦାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ।
Published : March 7, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 1:53 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତ ବର୍ଷର ନାବଳକକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିକଣା ଷ୍ଟେସନ ସାହିରେ । ହାତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନାବାଳକ ଜଣକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗାନ୍ତାୟତଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଋଷି ଗାନ୍ତାୟତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ପୋଲିସ ମୃତ ନାବାଳକ ଦାଦାକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଋଷିର ମାମୁଁଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମେସଜ ଆସିଥିଲା । ସେହି ମେସେଜରେ ନାବାଳକ ଋଷିକୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଋଷିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାର ଲୋକକୁ ଜଣେଇଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଋଷିର ମାମୁଁକୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିବା ପରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଋଷିର ପିତାକୁ ଜଣେଇ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଋଷିକୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ନାବାଳକ ଋଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ, ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ପଛ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥିଲା ।
ରାୟଗଡା ଏସପି ସ୍ୱାଥୀ ଏସ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 140(1), 140(2) ଏବଂ 103(2) ଅନୁଯାୟୀ ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 39/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ ।
ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପିତା (ଚାଟିକଣା ଗ୍ରାମ, ପିଏସ୍ ବିଷମକଟକର ବାସିନ୍ଦା) ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମୃତକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା