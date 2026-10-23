ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ସମ୍ମିଳନୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ୧୯ତମ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଶହ ପ୍ରତିନିଧି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟେ
Published : October 23, 2026 at 9:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହରୀ ବିକାଶର ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଆଜି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ୧୯ ତମ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ବିଷୟ ରହିଛି 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସହରୀ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ଜୀବନଧାରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା'। ପରିବହନର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, କମ୍ କାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନକାରୀ ଯାନ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଉପରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୭ଟି ଶେସନ ସହ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଶହ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ ।
ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖନ ସାହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଧାରଣକୁ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ' ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନଧାରଣକୁ ସହଜ କରିବା । ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆକଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଦେବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ୨୪୮ କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟ୍ୱର୍କ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ୧୧୮୫ କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ୫ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ୨୬ଟି ସହରରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ୧୯ ତମ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାତାୟାତ ଓ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, ଇ-ସାଇକେଲ୍, ଫିଡର୍ ସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସହରୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା କେବଳ ବସ୍ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପି ହେବ ନାହିଁ । ସେବା କେତେ ସୁଗମ, କେତେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାନ ଓ ସହରୀ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବେ । ‘ଅର୍ବାନ୍ ରାଇଜିଂ ରିଥିଙ୍କିଂ ଅର୍ବାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା । ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ସୁଲଭ ଆବାସ, ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା, ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଭଳି ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ସହରୀ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା । ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉ କି ଇ-ଭେଇକିଲ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହେଉ କି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପରିବହନ,ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମାଟିରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ମାନସମନ୍ଥନରୁ କେଉଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତକୁ କେତେ ସହଜ କରୁଛି, ଏବେ ସେହି ଦିଗ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଜମି ବିବାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ୧୯୮୯ର ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ, ଫେରିଲା ୧୧ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନବୀକରଣ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସ୍ନୋ ପାର୍କ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର