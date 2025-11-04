କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ: ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗର ନୀରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ତେବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଆପତ୍ତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ? କେବେଠୁ ଆସିଲା ? କେମିତି କାହା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ? କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ନୀରବ ?
Published : November 4, 2025 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇ ଏବୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି l ଏତେବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ? କେବେଠୁ ଆସିଲା ? କେମିତି କାହା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ । ତେବେ ଏପରି ଖବର ସାମ୍ନକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ନୀରବତା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି l ଦେଶ ବା ଦେଶ ବାହାରେ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି l ନିକଟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା l ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସନ୍ତି l ହେଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏହା ଭିତରେ ତିନିଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଫେଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଆଜି ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ l ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି l
38 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିନାହିଁ- କ୍ରୀଡା ସମୀକ୍ଷକ ବିଭାସ ପରିଡା
ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୀଡା ସମୀକ୍ଷକ ବିଭାସ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ମୋର 38 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ l ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା l ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ l କାରଣ ଏଠାରେ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି l ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କଣ୍ଡୋମ, ସିରିଞ୍ଜ ଏବଂ ମଦ ବୋତଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିବା ଘଟଣା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ରୁଷିଆର ଅବସ୍ଥା ଭାରତକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ l'
ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ? କ୍ରୀଡା ସମୀକ୍ଷକ ବିଭାସ ପରିଡା ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଓଡିଶା ପିଲା ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି l ବାହାର ପିଲା ଏବଂ ବାହାର କୋଚମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି l କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏହା ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି ?' ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି l
କ୍ରୀଡା ସମୀକ୍ଷକ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ l ବଡ ଘର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ l ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। '
ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ l ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ l ହେଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ l ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ବହୁ HPC (ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର) ଅଛି l ବାହାର ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚମାନେ ରହୁଛନ୍ତି l ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କଥା l ଆଜିକାଲି ଆଉ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାହିଁ l ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ l ଆଗକୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ୍ l
