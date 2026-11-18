ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବଦଳିଲା IMD ଆକଳନ । ୯୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ୨୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ୫ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ୯ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 18, 2026 at 4:06 PM IST
REVENUE MINISTER ON CYCLONE AKVAN, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଧାନସଭାରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ତୀବ୍ରତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଆକଳନ ବଦଳିବା ପରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିସହ ୨୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ରୁ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଏବଂ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟକର ଓ ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ୟାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ମାନସୀ ନିମ୍ଭାଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଆଇସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ (ଆର୍ଡିସି) ବିଜୟ କୁଲାଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା, ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଓ ତଦାରଖ କରିବେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ।
- ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ୟାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
- ପୁରୀ ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ
- ଗଜପତି ପାଇଁ ମାନସୀ ନିମ୍ଭାଲ
- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ
- ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ (ଆର୍ଡିସି) ବିଜୟ କୁଲାଙ୍ଗେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ । ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଓ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସହ ସଂଯୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘାଇଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିପଦସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି ।
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପାଇଁ ୪ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୪ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ପୁରୀ-ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର