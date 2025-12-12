ETV Bharat / state

ସରକାରୀ ଜବରଦଖଲକାରୀ ସାବଧାନ! ପକେଟରୁ ଗଣିବେ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଜମି । ଯିଏ ବାଧକ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ।

Odisha Govt Issues Stern Warning to Land Encroachers
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 8:32 PM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vacate Government Land ଭୁବନେଶ୍ବର: ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି କି ? ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କି ? ଏନେଇ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିର ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ:

ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲ ଜମି ନ ଫେରାଇଲେ, ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭରଣା କରାଯିବ । ଜମିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ତଥା ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶରେ ସରକାରୀ ଜମି ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏଥିରେ ଯିଏ ବାଧକ ସାଜିବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ । ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat)
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 320 ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିର ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।"
  • ଜମି ମାଲିକ କେତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କେତେ ଜମି ରହିଛି ?
  • ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଜମି ପରିମାଣ କେତେ ?
  • ରାଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲର ପରିମାଣ କେତେ ?
  • କେତେଜଣ ଜବରଦଖଲକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ?

ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାର ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ତିନି ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି । ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲି ଜାଗା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର । ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ।

ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ:

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜବରଦଖଲକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ । ଅର୍ଥାତ ଗରିବ ଲୋକ । ଯାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନପାଇ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି କରି ରହିଛି । ଏଭଳି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ୪ ଡିସିମିଲ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ । ଯେଉଁଠି ରହୁଛିନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ଲୋଭରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବନାହିଁ । ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସରକାରୀ ଜମି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ । ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ । ସରକାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଜମି ଯୋଗାଇବେ । ଯିଏ ବାଧକ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମାଧାନ ହେବ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା; ଆଇନ୍‌ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍

ବେଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଅ ନୋଟିସ୍‌, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟାବେସ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ କେବଳ ଅପଡେଟ ହେବ । କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଫିସର, ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଦଖଲରେ ରହିଛି । କିଛି ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରି ଭଡା ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : December 12, 2025 at 9:01 PM IST

TAGGED:

GOVERNMENT LAND OCCUPATION
MINISTER SURESH PUJARI
GOVERNMENT LAND FREE
ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ
ENCROACHED GOVERNMENT LAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.