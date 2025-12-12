ସରକାରୀ ଜବରଦଖଲକାରୀ ସାବଧାନ! ପକେଟରୁ ଗଣିବେ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଜମି । ଯିଏ ବାଧକ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ।
December 12, 2025
Updated : December 12, 2025 at 9:01 PM IST
Vacate Government Land ଭୁବନେଶ୍ବର: ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି କି ? ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କି ? ଏନେଇ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିର ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ:
ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲ ଜମି ନ ଫେରାଇଲେ, ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭରଣା କରାଯିବ । ଜମିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ତଥା ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶରେ ସରକାରୀ ଜମି ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏଥିରେ ଯିଏ ବାଧକ ସାଜିବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ । ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
- ଜମି ମାଲିକ କେତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ ?
- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କେତେ ଜମି ରହିଛି ?
- ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଜମି ପରିମାଣ କେତେ ?
- ରାଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲର ପରିମାଣ କେତେ ?
- କେତେଜଣ ଜବରଦଖଲକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ?
ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାର ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ତିନି ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି । ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲି ଜାଗା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର । ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ।
ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ:
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜବରଦଖଲକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ । ଅର୍ଥାତ ଗରିବ ଲୋକ । ଯାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନପାଇ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି କରି ରହିଛି । ଏଭଳି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ୪ ଡିସିମିଲ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ । ଯେଉଁଠି ରହୁଛିନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ଲୋଭରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବନାହିଁ । ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସରକାରୀ ଜମି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ । ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ । ସରକାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଜମି ଯୋଗାଇବେ । ଯିଏ ବାଧକ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ।"
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟାବେସ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ କେବଳ ଅପଡେଟ ହେବ । କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଫିସର, ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଦଖଲରେ ରହିଛି । କିଛି ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରି ଭଡା ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ।"
