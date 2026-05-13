ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା; ସୁରେଶ ସାଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ

ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ୭୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 7:31 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅହଙ୍କାର ଠୁ ଦୂରରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି । ଆମଠୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ବି ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁନାମ ପାଇପାରିବେ । ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲିକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଅଧିକାରୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଓ ଭଲପାଇବା ମିଳିବ । ଏହା କୌଣସି ସଂଳାପ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁ ବାର୍ତ୍ତା ବା ପରାମର୍ଶ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳାରେ ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ROTI ରେ ଚାଲିଛି ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ

ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ୭୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଗୋଠପାଟଣାରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTI ରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ତଥା ନିୟମ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପଢାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି । ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁନାମ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣମାନେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଆଇନ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ସହ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ । ସକରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଇନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ । ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ । ଆମର ସବୁଠୁଁ ସଶକ୍ତ ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆଇନ । ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ । ନତୁବା କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି । ସେପରି ସ୍ଥଳେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳେଇ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ’’।

ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ

କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାଲିମରେ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା କିପରି ସହଜଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଦିଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ଵାନ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ନୂଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନିୟମ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷଧର ହେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ପ୍ରକିୟା ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ROTIର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ସୌମ୍ୟଦର୍ଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ROTIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଗନ୍ତ ରାଉତରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

