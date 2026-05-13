ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା; ସୁରେଶ ସାଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ୭୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 13, 2026 at 7:31 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅହଙ୍କାର ଠୁ ଦୂରରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି । ଆମଠୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ବି ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁନାମ ପାଇପାରିବେ । ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲିକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଅଧିକାରୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଓ ଭଲପାଇବା ମିଳିବ । ଏହା କୌଣସି ସଂଳାପ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁ ବାର୍ତ୍ତା ବା ପରାମର୍ଶ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳାରେ ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ROTI ରେ ଚାଲିଛି ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ
ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ୭୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଓଆରଏସଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଗୋଠପାଟଣାରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTI ରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ତଥା ନିୟମ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପଢାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି । ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁନାମ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣମାନେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଆଇନ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ସହ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ । ସକରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଇନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ । ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ । ଆମର ସବୁଠୁଁ ସଶକ୍ତ ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆଇନ । ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ । ନତୁବା କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି । ସେପରି ସ୍ଥଳେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳେଇ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ’’।
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ
କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାଲିମରେ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା କିପରି ସହଜଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଦିଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ଵାନ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ନୂଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର