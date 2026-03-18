ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିପତ୍ତି; କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ୯ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 18, 2026 at 7:05 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ୯ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ଯା ପ୍ରଭାବ:
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗତ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ୫ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୯ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୩,୨୧୭ ଜଣ ଲୋକ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୬ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ସଭିଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ୫୧୨ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ଯକ ଅନୁଯାୟୀ, ପଲିଥିନ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨ଟି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଚାଲିଛି ।
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସନକୁସନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା:
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ଵେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମକୁ ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର