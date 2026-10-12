ETV Bharat / state

ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ୮ କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଠାଗାର ଓ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Minister Suresh Pujari inaugurates Developmental projects in Brajrajnagar
ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 7:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ତଥା ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଅଟକଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Minister Suresh Pujari inaugurates Developmental projects in Brajrajnagar
ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (ETV Bharat)

ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:

ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରି ୩.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନୂତନ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୩.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ । ସାଧାରଣ ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ ଲଜକୁରାରେ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଶାଳାର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗୋଲ ଛକରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

Minister Suresh Pujari inaugurates Developmental projects in Brajrajnagar
ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (ETV Bharat)

ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରେ ୨୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Minister Suresh Pujari inaugurates Developmental projects in Brajrajnagar
ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (ETV Bharat)

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧିଛକ ଠାରେ ୧୯,୯୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୩,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଟିଣଛାତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁରକୁ 'ମଡେଲ' ବନାଇବାକୁ ଯୋଜନା: କୃଷି, ମାଛ ଚାଷ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସିଏସଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୋଭ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DEVELOPMENTAL PROJECT BRAJRAJNAGAR
SURESH PUJARI
ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିକାଶ
ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
SURESH PUJARI BRAJARAJNAGAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.