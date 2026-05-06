କୋଟିଆ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା; କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

କୋଟିଆରେ ଅନେକ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । କୋଟିଆବାସୀ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହ ରହିଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Minister suresh pujari and prithviraj harichandan visited kotia koraput district
କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 6, 2026 at 8:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କର ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ । ନିର୍ମାଣ ହେବ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜ ଓ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ । ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କୋଟିଆର ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଖାଲି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭାବନାଗତ ସ୍ତରରେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି,"କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କେହି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏନେଇ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ଠିକ ଭାବେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଓଡ଼ିଶାର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଛି । ଆଇନର ବାଟ ଖୋଲା ରଖି ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ ସରକାରମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଧାରା ନ ବଢେଇବା କାରଣରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଜନା ଧରି କୋଟିଆରେ ପହଁଚି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ମା' ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, ମଣିଷ ମାଉସୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ । କୋଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ କୋଟିଆବାସୀ ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମେ କୋଟିଆ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ଆମର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କୋଟିଆରେ ସଫଳ ଭାବରେ ପହଁଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଛି । କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଚିବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୁହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆସିଲେଣି । ନିଜ ବିଭାଗର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି । "

"ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୋଟିଆର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ସଫଳତାର ସହ ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଶେଷ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କୋଟିଆର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛୁ । ଏହି ଅର୍ଥରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ । ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

"ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁକ୍ତ 3 କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକେ କିପରି ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଗତ 70 ବର୍ଷରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଗସ୍ତ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ଆରଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି । "

"ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଚକ ଗତକାଲି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହ କୋଟିଆକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । କେବଳ ବିକାଶରେ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭାବନାଗତ ସ୍ତରରେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

କୋଟିଆରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋଟିଆବାସୀ ବିଦା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଫାସଫା କହି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ । ବରଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ ଦିନର ତଥ୍ୟ ବି କହୁଛି ଓଡିଶା ପଟରେ କୋଟିଆର ଯେତିକି ଭୋଟ ପଡେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଟେ ସେତିକି ଭୋଟ ପଡେନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ଆମେ କରିଛୁ ।"

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିି, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଟିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୁରୀରୁ ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଚକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋଟିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି । କୁନ୍ଦୁଲିରୁ କୋଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ଥ କରିବା ସହ କୋଟିଆର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ବ ଡାକବଙ୍ଗଳାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।

