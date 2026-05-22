ଜଳ ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ୮୨ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ
ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 22, 2026 at 4:56 PM IST
Water Supply during summer, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ଅଭାବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜଳ ଅଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ-ଜୀବନ ମିଶନ' ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । 2024 ମସିହାରେ ଯେବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନଳ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଜଳ ନଥିଲା । ପ୍ରତି ଗାଁ କିମ୍ବା ଘର ଘରକୁ ପାନୀୟଜଳ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।"
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦ ହଜାର ୮୩୭ ଗାଁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୩୨,୨୩୨ଟି ଗାଁକୁ ୨୦୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ସେହିପରି ୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୬୯୪୩ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୮୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ । ସର୍ବମୋଟ ୨୭ ହଜାର ୮୩୭ଟି ନଳକୂପ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ୧୦ ହଜାରଟି ନଳକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି ।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ୬୩୫ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେଉଛି ।୮୨୮୧ ଟି ଜଳଛତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ ନଳକୂପ ପାଣି, ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି । ଓଡିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ' (ହର ଘର ଜଳ) ଯୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସେହିପରି ସୁଜଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୟାପ୍ ରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଶନ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାନୀୟ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର