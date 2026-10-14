ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ ରାସ୍ତା ମରାମତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ l ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 14, 2026 at 10:46 PM IST
WORKS DEPARTMENT REVIEW, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ ରାସ୍ତା ମରାମତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ l ଆଜି ଖାରବେଳ ଭାବନ ଠାରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ମରାମତି ସରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଧାୟକ ଗଣ l ବଳକା ରାସ୍ତା ମରାମତିକୁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ସବୁ ଭିଓପି (ଭେଇକିଲ ଅଣ୍ଡର ପାସ)ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ l ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ l
ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଉପସ୍ଥିତ ବିଧାୟକଗଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ଵରିତ ବେଗରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବଳକା ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହାକୁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷୀଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ କରି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଦୀର୍ଘ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେଥି ନେଇ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।
ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ କହିଲେ ଯେ, ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭଲ ଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳେ ଥିବା ଭିଓପି (ଭେଇକିଲ ଅଣ୍ଡର ପାସ) ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅନେକ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇ ପାରିଲା ସେହିପରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆଜିର ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କିରଣଦୀପ କୌର ସାହୋତା, ସମେତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର