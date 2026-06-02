ଓଡିଶାରେ ସୁଦୃଢ ହେବ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ସୂଚନା ଥାଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫,୮୭୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି ।
Published : June 2, 2026 at 5:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଚାରି ଲେନ୍ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
୫୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ୪୮ଟି ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସାରିବା ସହ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ତାକୁ ଶେଷ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । "୪୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଠିକ ଭାବରେ କିପରି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୪୯ଟି ଜାତୀୟ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ୧୭୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ୪୭ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ୧୨ ହଜାର ୧୦୨ କୋଟିର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ୩ ଗୁଣ ବଢିଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ୩ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ତ୍ତ, ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆମ ବିଭାଗ କଣ କଣ କରିଛି ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ," ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଏଲିଭେଟେଡ଼ କରିଡର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଲେନ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ସହିତ ମିଳିବ ଅନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଟିଲିଟି କରିଡର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ Capital Region Ring Road କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବାଇପାସ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ କରିଡର, ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫,୮୭୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର କୋଟିର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।