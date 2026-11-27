5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ତଦନ୍ତ କରିବେ ସରକାର: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
5T School Transformation:ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 5T ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : November 27, 2026 at 2:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ । ଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ରୂପ ବଦଳିଲା, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ହିସାବ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ? କେଉଁ ପାଣ୍ଠିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ? ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପରେ ଗୃହରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
5T ସ୍କୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ହେବ ତଦନ୍ତ:
ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 5T ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । 5T ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ‘5T ନାମରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5T ନାମରେ ବିଭାଗ ନଥିଲା । ତେବେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ? ଯଦି 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏତେ ସହଜ ଥିଲା ତାହାଲେ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 13 ହଜାର 784ଟି ସ୍କୁଲର ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ? CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଛି 2018-23 ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 93483.18 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 81534.05 କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେବେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବଳିଲା ଓ ଅନୁଦାନର ବଡ଼ ଅଂଶ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରାଲା ନାହିଁ ।"
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର:
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ (CSR) ଅବଦାନ, ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (OMBADC) ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା (MGNREGS) ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 387 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1706.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (UCs) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କାର UC ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ।"
5T ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର ତଦନ୍ତ ହେବ । କେଉଁ କେଉଁ ପାଣ୍ଠିରୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ? କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ରହିଛି ? ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ? ସବୁ ଦିଗରୁ ହେବ ଯାଞ୍ଚ । ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ କେବଳ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ 5T ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ । ଗତ ସରକାର 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 387 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । କିଛି ସ୍କୁଲକୁ 5T ଜରିଆରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ସଫଳତାର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 28 ହଜାର 693 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2021 ମସିହାରେ 5T ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ, ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଉନ୍ନତ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ପୂରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ‘ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ’ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
5Tକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "5T ନାଁରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏବେର ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଇ ବାଃ ବାଃ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଓ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଷାକର ମାନ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । କେବଳ ରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର