ଆଗକୁ 1,000 ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ବିକାଶ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା: ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 23, 2026 at 12:30 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କ୍ରୟ':
ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଭଲ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି ଓ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତଥା ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖାଏଁର ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାସରିଛି । ଚାଷୀମାନେ ଏକକାଳୀନ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସବୁ ଧାନ ପାଇଁ ଟୋକନ ଦେବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଧାନ ପାଇଁ ଟୋକନ ବାକି ରହିଛି ସେସବୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହାସହ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 15 ଦିନର ଅବଧି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି । ଟୋକନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧିକ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ହଜାର ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି ତଥା ଆହୁରି 1000ଟି ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯେମିତି, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର, ଶୌଚାଳୟ, ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
