ସମ୍ବଲପୁର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 13, 2026 at 7:44 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା(ସହରାଞ୍ଚଳ) PMAY, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା (MSBY) ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ଜଳାଶୟର ବିକାଶ, ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ‘ଗରିମା’ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ (WATCO), ସ୍ୱେରେଜ୍ ବୋର୍ଡ, ସହରର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ CRUT ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।
3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ:
ବିଶେଷ କରି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (AHP) ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ନେଇ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ 52ତମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକର SDA ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ କରିବା, ଜୋନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସମେତ ବିସ୍ତୃତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବା, ହାଉସିଂ କଲୋନୀ, ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଅସଂଗଠିତ ସହରୀ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆଦି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
"ନୂତନ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯୋଜନା 2047"
ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା ଓ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ "ନୂତନ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯୋଜନା (Comprehensive Development Plan) - 2047" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିିଳିଛି । ଏହା ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ମୋଦିପଡ଼ା ଠାରେ 1.14 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ (B+G+6) ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ସାଲିବାଗିଚା ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା SDA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କରାଯିବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ GST ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋର ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକୁ ଇ-ଅକ୍ସନ (e-Auction) ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଚେରୁଆପଡ଼ା ଠାରେ ଜମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଭାଗରେ ଥିବା ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ:
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା(ସହରାଞ୍ଚଳ) କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୟୋ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ 5 ଜଣ, PMAY (U) 2.0 ରେ 20 ଜଣ, PM SVANIDHI ରେ (ଋଣ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ): 12 ଜଣ, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା (MBPY) ଅଧୀନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 6 ଜଣ, ବିଧବା ଭତ୍ତା 2 ଜଣ ଓ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସହାୟତା, 15 ଜଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ, 06 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ଏବଂ 11 ଜଣଙ୍କୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସହାୟତା "ସହଯୋଗ" ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ ଖତ୍ରି ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁର ‘ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଇକୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍’ର ଭୂମିପୂଜନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ମେ 15ରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରବି ଧାନ କିଣା, ଏଥର ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର