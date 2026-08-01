ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1962 ଜାରି କରାଯାଇଛି l 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକେ ଏହାର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Minister Gokulanand Mallick provided information on the impact of floods on domestic animals and birds in the state.
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MINISTER ON FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ l ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେନେଇ ଆଜି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ l

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ (ETV Bharat Odisha)


ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

ଜୁଲାଇ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା, ୪୫ଟି ବ୍ଲକ୍, ୩୯୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧,୩୪୧ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ୮୬୮ଟି ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୫୧୨ଟି ବଡ଼ ପଶୁ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୩୫୬ଟି ଛୋଟ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ୨ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୭୬୩ଟି କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି । ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫୮ଟି ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ୨୪୫ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫ ହଜାର ୧୭୯ଟି ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୮୨୫ଟି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରେ ୧୧ ହଜାର ୮୦୦ଟି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୮୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୩.୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ୧୩.୯ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଶୁଖିଲା ଘାସ/ନଡ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବନ୍ୟାରେ ୫ଟି ବଡ଼ ପଶୁ, ୧୨୦ଟି ଛୋଟ ପଶୁ ଓ ୮୦ ହଜାର ୯୦୦ଟି କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l

Minister Gokulanand Mallick provided information on the impact of floods on domestic animals and birds in the state.
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1962 ଜାରି କରାଯାଇଛି l ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି l ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ l ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସହିତ ନିଜ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ l ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର 63ଟି ବ୍ଲକର 492ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି l

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP
MINISTER GOKULANANDA MALLIK
FLOOD ON DOMESTIC ANIMALS
ବନ୍ୟାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ
FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.