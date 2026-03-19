ନୂଆପଡାରେ ହୀରା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଣିକ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ: ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ନୂଆପଡାରେ ହୀରା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଣିକ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
Published : March 19, 2026 at 4:05 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଲଚଲ ଓ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଶ ତଥା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର । ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଛି ହୀରା ଓ ମାଣିକ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ । ନୂଆପଡାରେ ହୀରା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଣିକ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡାରେ ହୀରା ଖଣି:
ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲମିଦାଦର ଠାରେ ହୀରା ପଥର ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ହୀରା ଖଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ ବ୍ଲକର ହିଞ୍ଜିଳିବାହାଲ - ଜିଲିଙ୍ଗିବାର ଠାରେ ମାଣିକ ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ମୋତି ଖଣି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନାହିଁ ।"
ରିଆମାଳରେ ସୁନା ଖଣି:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦାସ-ରାମପାଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମ୍ଵା ବାହୀ ପଥର, ଗ୍ରାଫାଇଟ, ନିକେଲ ସହିତ ସୁନା ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନାସାହି - କାଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମ୍ବା ବାହୀ ପଥର ସହିତ ସୁନା ଥିବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୁର - ଜଳଡ଼ିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାପଥର ଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଏହି ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ DGPS ସର୍ଭେ, ଜମି ତଥା, ଭୂତାତ୍ବିକ ରିପୋର୍ଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରରେ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 10196.640 ମିଲିୟନ ଟନ ଲୁହା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ସେଥିତୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଲୁହା ପଥରର ପରିମାଣକୁ ହିସାବ କରି ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 167.76 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର 1.645 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଲୁହା ପଥର ସମ୍ବଳକୁ ପୁନଃ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଲୁହାପଥର ଖଣି ଗୁଡିକରେ ଖଣି ପଟ୍ଟାଧାରୀମାନେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁମୋଦିତ ଖଣି ଯୋଜନାରେ G1 level of exploration କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ 2080 ମସିହା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁହା ପଥର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 311.57 ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ରୋମାଇଟ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 3.34 ମିଲିୟନ ଟନ କ୍ରୋମାଇଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର