ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା

ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋରଦାର ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA REVIEWS GAJAPATI MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA PREPARATIONS
ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ/ଗଜପତି: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୂର ତଥା ଜୈବବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋରଦାର ଚାଲିଛି । ସେପଟେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଉପସ୍ଥିତ କହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।‌

ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟଣ୍ଟ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ରିସୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ । 5 ହଜାର ଲୋକ ରହିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂସ୍ଥଳରୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ EV ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"

MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA REVIEWS GAJAPATI MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA PREPARATIONS
ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)

ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା:

ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ମହାଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅହୋରାତ୍ର ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ଵ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାନୀୟଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA REVIEWS GAJAPATI MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA PREPARATIONS
ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)

ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନର ସ‌ହ‌ଯୋଗରେ ମେଳାର ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଯୋଡା ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ମାସ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA REVIEWS GAJAPATI MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA PREPARATIONS
ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)
MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA REVIEWS GAJAPATI MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA PREPARATIONS
ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଜୁନ ପହିଲାରୁ 9 ଦିନିଆ 'ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା'; ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ, 3 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ସମ୍ଭାବନା

ଜୁନ 1ରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା; ନିଜ ଜିଦରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟଳ, ବସିଲା ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/ଗଞ୍ଜାମ

TAGGED:

ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମହେନ୍ଦ୍ରମେଳା
MINISTER BIBHUTI JENA MAHENDRAGIRI
MAHENDRA MELA PREPARATIONS
MAHENDRAGIRI
MAHENDRAGIRI MAHENDRA MELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.