କାଲିଠୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା
ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋରଦାର ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 31, 2026 at 3:23 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ/ଗଜପତି: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୂର ତଥା ଜୈବବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋରଦାର ଚାଲିଛି । ସେପଟେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଉପସ୍ଥିତ କହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟଣ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ରିସୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ । 5 ହଜାର ଲୋକ ରହିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂସ୍ଥଳରୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ EV ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"
ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା:
ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ମହାଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅହୋରାତ୍ର ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ଵ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାନୀୟଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନର ସହଯୋଗରେ ମେଳାର ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଯୋଡା ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ମାସ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/ଗଞ୍ଜାମ