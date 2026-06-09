ETV Bharat / state

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Minister Bhakta and Sevayat welcome decision to remove Dham designation from Digha Jagannath Temple
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 10:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

DIGHA JAGANNATH DHAM CONTROVERSY, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଉଠିଲା 'ଧାମ'ର ଶବ୍ଦ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ।

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ (ETV BHARAT ODISHA)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ । ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ମିତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନନ୍ୟ । ଅଦ୍ୱିତୀୟ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ସଂକୁଚିତ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଥିବା ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଦୀଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ନାମର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସନାତନ ଗରିମାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନାମକରଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ କରିଥିଲା ।"



X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗଭୀର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲି । ଏହା ସହ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଦୀଘା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସରକୁ ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’ (Sri Sri Jagannath Mandir Cultural Center) ଭାବେ ନାମିତ କରାଯିବ ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା-ପ୍ରେମୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତରିକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ସହ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ । (ETV BHARAT ODISHA)

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । "ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ସମାଜର ଭାବାବେଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ । ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ାଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ତାକୁ ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୁପେ ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାହାର ଆଜି ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲୁ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଭାରତରେ ୪ଟି ଧାମ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ । ମହାପ୍ରଭୁ କାହାରି ଗର୍ବ ସହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଟିଏମସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରିବେ ନାହିଁ ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ସାରା ଭାରତରେ ୪ ଟି ଧାମ ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୀ । ପୁର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ତାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ । (ETV BHARAT ODISHA)



ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିମାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛୁ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ଏହା କେବଳ ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ । ହେଲେ ସେସବୁକୁ ଧାମ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଭୁଲ୍ ଆଗାମି ଦିନରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ, ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ସମ୍ଭାବ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ପୁରୀ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋହନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମମତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ‘ଧାମ’ କୁହାନଯାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ହଟିଲା
DHAM WORD REMOVED FROM DIGHA
ODISHA WEST BENGAL DISPUTE
DIGHA JAGANNATH DHAM CONTROVERSY
DIGHA JAGANNATH DHAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.