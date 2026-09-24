ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 24, 2026 at 8:44 PM IST
Mining Uproar in Assembly, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର । ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ହଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିଲାନି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ । ଶେଷରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୩ରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା । ତେବେ ବିଧାନସଭା ଭିତରର ହଟଗୋଳ ବାହାରେ ବି ଥମିନଥିଲା । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇ ଓଏମ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ‘ଖଣି ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ’ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରତିବାଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ମଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନଚାଲିବା ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଫଳରେ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ, ଏବେ ଗୃହ ଚଳାଚଳ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ଶ୍ରେୟର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।
ଖଣି, ଖଣି ଆଇନ -୨୦୨୬ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାରାବାଜି କରିବାରୁ ଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଚଳାବସ୍ଥା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଉପବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଥମିଲାନି ପ୍ରତିବାଦ । ଶେଷରେ ୧୦ଟା ୪୩ରେ ଗୃହକୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୂଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପ ବାଚସ୍ପତି । ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଗେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସକାଳେ ୧୩ ମିନିଟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୩ ମିନିଟ ଚାଲି ପାରିଥିଲା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ।
“ଖଣି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେନେଇ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର । କେବଳ ହୋହଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଖଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବଡ଼ ଆଧାର, ତେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ସରକାର ଗୃହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରିଜୋଲୁସନ୍ ଆଣିବେ କି ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା କାହିଁକି ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ?
"ବିଜେଡି ଲଢ଼ୁଛି ମାଟି ପାଇଁ, ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି ପାର୍ଟି ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି । ଗୃହରେ ସରକାର MMDR ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବା ରିଜୋଲୁସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଠି । ଏ ହେଉଛି ଶେଷର ଆରମ୍ଭ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଶାସକ ବିଜେପି । ସରକାରୀ ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବରଂ ବିରୋଧୀ ହିଁ ଆଲୋଚନାରୁ ପଛକୁ ହଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ।
"ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନରେ ଏକାଧିକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଶାହ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତାର କଥା ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ହୋହଲ୍ଲା ନୁହେଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ।
୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୯ ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ୍ ଖଣି ଓ ଖଣିଜସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୦୨୬ର MMDR ସଂଶୋଧନ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ଥମୁନି ତାତି । ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟଗୋଳ, ନାରାବାଜି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୃହର ନେତା ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ? ଖଣି ଆଇନ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଡ଼ା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ।
MMDR-୨୦୨୬ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏବେ ନୁହେଁ, ନିୟମ ଆସିବା ଓ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ MMDRର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପଟେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା ୪୬ ହଜାର ୩୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆଉ ଚଳିତ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ୨୧ ହଜାର ୫୮୬ କୋଟି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ ? ସରକାର ଏହାର ଆକଳନ ଏବେ କରିନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ଖଣି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର । ତେଣୁ MMDR ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ହଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ସହ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୃହ ଭିତରେ ବାହାରେ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର