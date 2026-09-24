ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ

ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Mining Uproar in Assembly: BJD and Congress Demand Response from Chief Minister; Mining Minister Submits Written Reply.
ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 8:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Mining Uproar in Assembly, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର । ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ହଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିଲାନି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ । ଶେଷରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୩ରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା । ତେବେ ବିଧାନସଭା ଭିତରର ହଟଗୋଳ ବାହାରେ ବି ଥମିନଥିଲା । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇ ଓଏମ୍‌ସି ସମ୍ମୁଖରେ ‘ଖଣି ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ’ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରତିବାଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ମଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନଚାଲିବା ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଫଳରେ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ, ଏବେ ଗୃହ ଚଳାଚଳ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ଶ୍ରେୟର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।

ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)




ଖଣି, ଖଣି ଆଇନ -୨୦୨୬ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ


ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାରାବାଜି କରିବାରୁ ଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଚଳାବସ୍ଥା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଉପବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଥମିଲାନି ପ୍ରତିବାଦ । ଶେଷରେ ୧୦ଟା ୪୩ରେ ଗୃହକୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୂଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପ ବାଚସ୍ପତି । ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଗେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସକାଳେ ୧୩ ମିନିଟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୩ ମିନିଟ ଚାଲି ପାରିଥିଲା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର । (ETV Bharat Odisha)
କେବଳ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ । ବାହାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ, ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ଆଉ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭା ପରିସରର ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଲେ । ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ନାରା, ଦାବି ଗୋଟିଏ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା MMDR ଆଇନ ।



“ଖଣି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେନେଇ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର । କେବଳ ହୋହଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।


ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଖଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବଡ଼ ଆଧାର, ତେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ସରକାର ଗୃହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରିଜୋଲୁସନ୍ ଆଣିବେ କି ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା କାହିଁକି ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ?

"ବିଜେଡି ଲଢ଼ୁଛି ମାଟି ପାଇଁ, ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି ପାର୍ଟି ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି । ଗୃହରେ ସରକାର MMDR ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବା ରିଜୋଲୁସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଠି । ଏ ହେଉଛି ଶେଷର ଆରମ୍ଭ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଶାସକ ବିଜେପି । ସରକାରୀ ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବରଂ ବିରୋଧୀ ହିଁ ଆଲୋଚନାରୁ ପଛକୁ ହଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ।


"ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନରେ ଏକାଧିକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଶାହ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତାର କଥା ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ହୋହଲ୍ଲା ନୁହେଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ।

୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୯ ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ୍ ଖଣି ଓ ଖଣିଜସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୦୨୬ର MMDR ସଂଶୋଧନ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ।


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ


ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ଥମୁନି ତାତି । ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟଗୋଳ, ନାରାବାଜି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୃହର ନେତା ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ? ଖଣି ଆଇନ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଡ଼ା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ।

ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ
ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ (ETV Bharat Odisha)
ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ

MMDR-୨୦୨୬ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏବେ ନୁହେଁ, ନିୟମ ଆସିବା ଓ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ MMDRର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପଟେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା ୪୬ ହଜାର ୩୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆଉ ଚଳିତ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ୨୧ ହଜାର ୫୮୬ କୋଟି ।

ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ ? ସରକାର ଏହାର ଆକଳନ ଏବେ କରିନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।


ଖଣି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର । ତେଣୁ MMDR ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ହଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ସହ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି । (ETV Bharat Odisha)
MMDRର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟଗୋଳ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ତତ୍କାଳ ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚାଇଛି । ଏବେ ସେହି ନିୟମ କେବେ ଆସିବ, କିପରି ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ।
ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୃହ ଭିତରେ ବାହାରେ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼
MINING UPROAR ASSEMBLY
MINES MINISTER BIBHUTI BHUSAN JENA
ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.