ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଯିବ-ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନଜରରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସନ ହେବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା l
ମାଫିଆ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ ଜାରି ରହିବ
ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଜାରି ରହିବ । ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିବ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗାଡି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୁଟ ହେବାକୁ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସରକାରଙ୍କୁ ଡ଼ରେଇ ରଖି ପାରିବେନି ମାଫିଆ
ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସେଥିପାଇଁ କେସ କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯିବ । ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସବୁ କେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି । ବାଲି ମାଫିଆ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡ଼ରେଇ ଦେବୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦୁର୍ନୀତି ଖୋରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନଜରରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସନ ହେବ ।
