ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘର RTO ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ, 150 ଗାଡ଼ି ଅଚଳ
ପରିବହନ ବିଭାଗ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେଉତିବାରୁ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 29, 2026 at 7:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଜି RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି । ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମିନି ଟ୍ରକ ଗୁଡିକରେ ଟ୍ରଲିର ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆ ଯାଉନଥିବାରୁ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ:
ଫିଟନେସ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଇ ପାରୁନି । ଫଳରେ ଚାଲାଣ କଟୁଛି l ଫଳରେ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ତଥା ଗାଡିର କିସ୍ତି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରୀ ନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3500ଟି ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଂଘ କହିଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଫିଟନେସ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଆସୁଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଡି ଘରେ ପଡି ରହୁଛି l ବର୍ତମାନ ଆରଟିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡିର ଡାଲାର ଆକୃତି ବଡ଼ କରାଯାଇଥିଲେ ଫିଟନେସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
ମିନି ଟ୍ରକରେ ସୁବିଧା ଜନକ ଭାବେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏକ କ୍ୟାରିୟରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ପିକଅଫ ଗାଡିରେ ଡାଲାର ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚତା ଟିକେ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ପୁଣି RTO ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ । ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫିଟନେସ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ l~ ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
150ଟି ଗାଡି ଅଚଳ:
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 150ଟି ଗାଡି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଋଣ କରି ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି । ଆଉ ଗାଡି ପଡି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l ତେଣୁ ଲୋକେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ୍ତି ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦେବେ । ତେଣୁ ଆମେ RTO ନୀତି ନିୟମରେ କିଛି କୋହଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ ବୋଲି ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି l
'ଦାବି ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ' : RTO
ସମ୍ବଲପୁର RTO ରାମଦାସ ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମିନି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦାବି ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଆକାର ବା ଢ଼ାଞ୍ଚା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଫିଟନେସ୍ ଚେକ୍ରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗାଡିର ଢ଼ାଞ୍ଚା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ Motor Vehicle Actରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ।" ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର RTO କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, SMC ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ
ଏଲ୍-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ! ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିପାରୁନି କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଜଙ୍ଗଲ
ଲାଲଗଡ଼ରୁ ରୋଲମଡେଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ: ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ସରଡ଼ା, ଗାଁ ବଖାଣୁଛି ବିକାଶର ଗାଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର