ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

ମୋଟ୍ ୧୪ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ ସମେତ ୩୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏଥିସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍

millionaire engineer of koraput in vigilance trap
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 5:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୭ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

millionaire engineer of koraput in vigilance trap
କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (Etv Bharat)



୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ
ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର, ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିସ ବ୍ଲକ୍ ଯାହାନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଜୟପୁର କୋଟପାଡସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର, ଅଫିସ ଚାମ୍ବର, କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ତହସିଲସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ ରହିଛି।

millionaire engineer of koraput in vigilance trap
କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (Etv Bharat)




୧୪ ଏକରରେ ଦୁଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ, 32 ପ୍ଲଟ

millionaire engineer of koraput in vigilance trap
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
ଖବର ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତଥାପି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଲାଣି। ମୋଟ୍ ୧୪ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ ସମେତ ୩୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏଥିସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର, ବୋରିଗୁମା, କୋଟପାଡ, ପଟାଙ୍ଗି ତହସିଲରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କପ ୩୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ଲଟ୍, ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ଫାର୍ମହାଉସର ପ୍ରକୃତ ମୁଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
millionaire engineer of koraput in vigilance trap
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ (Etv Bharat)
୩୦୦ ଗ୍ରାମର ସୁନା, ୫.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ
millionaire engineer of koraput in vigilance trap
କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (Etv Bharat)
ସେହିପରି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘରୁ ୩୦୦ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ୫ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଆହୁରି ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି।
millionaire engineer of koraput in vigilance trap
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର ଗିରଫ; ଠାବ ହେଲା ୯୨ ପ୍ଲଟ୍, 5 କୋଠା

TAGGED:

VIGILANCE RAID
PLOTS CASH AND ORNAMENTS SEIZED
ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ
ENGINEER IN VIGILANCE TRAP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.