ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ମୋଟ୍ ୧୪ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ ସମେତ ୩୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏଥିସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : June 19, 2026 at 5:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୭ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ
ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର, ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିସ ବ୍ଲକ୍ ଯାହାନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଜୟପୁର କୋଟପାଡସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର, ଅଫିସ ଚାମ୍ବର, କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ତହସିଲସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ ରହିଛି।
୧୪ ଏକରରେ ଦୁଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ, 32 ପ୍ଲଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର ଗିରଫ; ଠାବ ହେଲା ୯୨ ପ୍ଲଟ୍, 5 କୋଠା