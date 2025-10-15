ଚାଷ ଦେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ: ବିନା ପାଠପଢାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି
ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ଚାଷ କରି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଚି କରି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ।
Published : October 15, 2025 at 11:33 PM IST
Honorary Doctorate Conferred On Mandia Rani (Queen of Millets) Raimati Gheuria, a tribal farmer ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରିବାରର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋମଳ ବୟସରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ଚାଷ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ନ ପଢି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ଡ଼କ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି । ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ମାତ୍ର ନିଜେ ଯେବେ ଚାଷ କରି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଚି କରି ଏହି ଉପାଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ । ଏପରି ଜଣେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ।
ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିଥିଲେ ପଦ୍ଧତି:
ଛୋଟ ବେଳରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଘରେ ଥିଲେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାଗାରେ କାମ କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ।
ପ୍ରେରଣା:
ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ରାଇମତି ଘିଉରିଆ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବଡ଼ ମାଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୁଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି । ସେ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ବିବାହ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଛାଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ଏବଂ ସେଠାରୁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିହନ ଥିଲା । ଆହୁରି ବିହନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଲି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମରେ ବିହନ ଘର କରି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଲୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିହନ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।"
ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ:
ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଦେଶୀ ଚାଷର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଚନ୍ତି । ମାଣ୍ଡିଆରାଣୀ ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ । ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ମିଳିଲା । ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଲା ।
ମାଣ୍ଡିଆ କୁଇନ୍:
ଦେଶୀ ଧାନରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ନିରୁତ୍ସାହ ଦେଖି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଫ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରାଇମତି ଘିଉରିଆ । ଏହା ପରେ G20 ଓ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣି । G20ରେ ତାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ କୁଇନ୍ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ:
ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓୟୁଏଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ପାଦନ:
ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ 20 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହା ସହିତ ସେ ବିହନ ବିକ୍ରିରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ । ବାର୍ଷିକ 20ରୁ 40 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।
ନିନ୍ଦା ରୋକିପାରିନି ଦୃଢ ମନୋବଳକୁ:
ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲି ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ନିଜପାଇଁ ନିଜ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ।"
ଆଗକୁ କଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବି । ସେମାନେ କିପରି ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଷ କରିବେ । ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଦେଇ ଏହି ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର