ବଢୁଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ
ଆଜି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ।
Published : November 10, 2025 at 7:20 PM IST
Mandia Dibasa Celebration 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ଦିନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା l ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ପରେ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି l ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସହ ମେଳା ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ।’ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ।
ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ:
ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉପଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रीअन्न वरदान है...— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 10, 2025
आज भुवनेश्वर में मंडिया दिबासा (Millet Day) पर आयोजित 'International Symposium on Shree Anna & Woman Farmer, 2025' कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही श्रीअन्न उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देने वाली किसान बहनों… pic.twitter.com/j40pIDCIer
ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ:
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୭ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ ମିଶନ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଓଟିଡ଼ିସି,ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ,ଓଡି଼ଶା ଲିମିଟେଡ,ଓ ଚନ୍ଦକା ହେଲଥ କେୟାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ରୋସେସିଂ 'ମିଲେଟ୍ ଓ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଉଛି । ମାଣ୍ତିଆ,ସୁଆଁ,କାଙ୍ଗୁ ଆଦିକୁ ପ୍ରୋସୋସିଂ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଉଛି । ତେବେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୫୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି ।’
मंडिया दिबासा (Millet Day) पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आशीर्वाद से भारत सरकार श्रीअन्न (Millets) को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 10, 2025
मैं ओडिशा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाऊंगा। ओडिशा ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम… pic.twitter.com/2sNz8Jv9Tq
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ?
ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲେଟ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି l 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 177 ବ୍ଲକରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି l କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,
- 2018-19ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 17 ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା
- 2023-24ରେ ଏହା ବଢି 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା
- 2024-25ରେ 6 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह मोटा अनाज श्रीअन्न (Millets) वरदान है... pic.twitter.com/zbKmWbzKOY— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 10, 2025
ମାଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଆଦର:
ଦିନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ ମିଶନ, ମିଲେଟ ଖାଦ୍ୟର ବଜାରୀକରଣ ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର୍ ବଢିଛି । ଏପରିକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ ଗେଟସ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଢେର୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଯୁବପିଢି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେମରେ ବାୟା । ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଫେ ସବୁଠି ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି । ସ୍ନାକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ଖାଇ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2023 ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ ବର୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ମିଲେଟ୍ ଡେ’ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ।
मंडिया दिबासा (Millet Day) केवल एक दिवस नहीं, बल्कि श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का एक अत्यंत सार्थक प्रयास है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 10, 2025
बहुत से राज्यों और लोगों ने इस विषय पर बातें कीं, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह ओडिशा ने किया है।
मैं ओडिशा सरकार का अभिनंदन एवं स्वागत… pic.twitter.com/6ZbSPV0I8Z
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ ମିଶନ:
ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଉ କରି ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଯାହାକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ପୃଷ୍ଟିକର । ଏହି ସୁପର ଫୁଡ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 'ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ' । ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ସହରୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ମିଲେଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି l ଏହା ମୂଳତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ l
ମିଲେଟକୁ କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ?
- ଆରିଷା ପିଠା
- ଏଣ୍ଡୁରୀ
- କାକରା
- ମିକ୍ସର
- ପିଠା
- ମୁଡକି ପରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ କି, ‘ଆଜିର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ l ମିଲେଟ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ l’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚାଷ ଦେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ: ବିନା ପାଠପଢାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି
ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ହ୍ରାସ ହୁଏ କି ଓଜନ? ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଓ ଲାଭ
ମାଣ୍ଡିଆ ରାଣୀରୁ ଡକ୍ଟର ରାଇମତି ଘେଉରିଆ, କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟ ଝିଅ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
‘ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନ । ଏହା ପୋଷଣତତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଯାହା ଶରୀରରକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ ପାଟି ପାଇଁ ସ୍ୱାଦରେ ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । କମ ପାଣି ଓ ଖରାପ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଲେଟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଅବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବl ପାଇଁ । ଆମକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବଜାର ଓ ଅନ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥl ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି । ମିଡ ଡେ ମିଲ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ଶ୍ରୀଅନ୍ନର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ । ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଓ ମାର୍କେଟିଂରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଯେପରିକି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।’ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର