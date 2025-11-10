ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ

ଆଜି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ।

MILLET DAY 2025
Mandia Dibasa Celebration 2025 (X, @ChouhanShivraj)
Mandia Dibasa Celebration 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ଦିନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା l ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ପରେ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି l ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସହ ମେଳା ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ।’ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ:

ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉପଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ:

ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ମିଲେଟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୭ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ ମିଶନ ।’


ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଓଟିଡ଼ିସି,ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ,ଓଡି଼ଶା ଲିମିଟେଡ,ଓ ଚନ୍ଦକା ହେଲଥ କେୟାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ରୋସେସିଂ 'ମିଲେଟ୍ ଓ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଉଛି । ମାଣ୍ତିଆ,ସୁଆଁ,କାଙ୍ଗୁ ଆଦିକୁ ପ୍ରୋସୋସିଂ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଉଛି । ତେବେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୫୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି ।’

କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ?

ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲେଟ ମିଶନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି l 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 177 ବ୍ଲକରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି l କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,

  • 2018-19ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 17 ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା
  • 2023-24ରେ ଏହା ବଢି 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା
  • 2024-25ରେ 6 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି

ମାଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଆଦର:

ଦିନ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ ମିଶନ, ମିଲେଟ ଖାଦ୍ୟର ବଜାରୀକରଣ ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର୍‌ ବଢିଛି । ଏପରିକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ ଗେଟସ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଢେର୍‌ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଯୁବପିଢି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେମରେ ବାୟା । ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଫେ ସବୁଠି ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି । ସ୍ନାକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ଖାଇ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2023 ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ ବର୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ମିଲେଟ୍‌ ଡେ’ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ ମିଶନ:

ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଉ କରି ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଯାହାକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ପୃଷ୍ଟିକର । ଏହି ସୁପର ଫୁଡ୍‌ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 'ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ' । ମିଲେଟ୍‍ ମିଶନ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ସହରୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ମିଲେଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି l ଏହା ମୂଳତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ l

Millet Day
ମିଲେଟ ସ୍ନାକ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ମିଲେଟକୁ କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ?

  • ଆରିଷା ପିଠା
  • ଏଣ୍ଡୁରୀ
  • କାକରା
  • ମିକ୍ସର
  • ପିଠା
  • ମୁଡକି ପରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
Millet Shakti Outlet
ଆଜି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ:

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ କି, ‘ଆଜିର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ l ମିଲେଟ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ l’

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା:

‘ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନ । ଏହା ପୋଷଣତତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଯାହା ଶରୀରରକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ ପାଟି ପାଇଁ ସ୍ୱାଦରେ ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । କମ ପାଣି ଓ ଖରାପ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଲେଟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଅବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବl ପାଇଁ । ଆମକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବଜାର ଓ ଅନ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥl ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି । ମିଡ ଡେ ମିଲ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ଶ୍ରୀଅନ୍ନର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ । ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଓ ମାର୍କେଟିଂରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଯେପରିକି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।’ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ କହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

