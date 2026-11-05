ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବଦଳାଇଛି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଇବଲିନ ଟପ୍ନୋଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ମହିଳା
ଧାନଚାଷ ଛାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଇବଲିନ ଟପ୍ପୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିଳା ସାଥୀମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 5000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ହେଉଛି।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 5, 2026 at 5:07 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ... ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଲାଭ ନହେବାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ନୂଆଁବରଙ୍ଗାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଛାପଲ ଗାଁର ଇବଲିନ ଟପ୍ନୋଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । କେବଳ ଇବଲିନ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ନୂଆଁବରଙ୍ଗାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଛାପଲ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଇବଲିନ ଟପ୍ନୋଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାଣ୍ଡିଆ (ମିଲେଟ୍) ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନିଜେ ଅଧ ଏକର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାର୍ଷିକ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି l
‘ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଲା ମାଣ୍ଡିଆ’:
ଇବଲିନ ଟପ୍ନୋ କୁହନ୍ତି, ‘ ଗତ ୪ରୁ ୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ । ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡିରେ ଫସଲ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛୁ । ଏହା ସହ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଅଧିକ ପାଣି, ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟ ନାଶକ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ l ଏହା ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ l ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି l ତେଣୁ ଅତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ l ପୁଣି ବର୍ଷକରେ ଏହାକୁ 2 ଥର ଚାଷ କରାଯାଏ l ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ l’
କେବଳ ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ଇବଲିନ ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ଲକ ଜମନକିରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ କମଳା ସିଂ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।
‘ମୁଁ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଆସୁଛି । ପ୍ରଥମେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ମୋର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା । ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା । ଧାନ ଚାଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାଷରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ l ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଏକର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛି ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମଳା ସିଂ।
ବିହନ କେମିତି ପାଆନ୍ତି ? ଲାଭ କେତେ ମିଳେ ?
ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ 1 ଏକର ଜମିରୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଥର ଚାଷ କଲେ 50 ରୁ 60 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୋଇ ପାରିବ । ଏହାକୁ ଦେଖି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କମଳା । ଏବେ ସେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ:
ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ ଇବଲିନ 'ଶାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ'ର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ଗ୍ରୁପରେ 14 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଧା ଏକର ଲେଖାଏଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ସହ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ମାଣ୍ଡିଆ (Raggi) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମିଲେଟ୍ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CDAO ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ l
ସମ୍ବଲପୁରର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା:
‘ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ଜମନକିରା, ଜୁଯୁମୁରା,ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏବଂ ନାକଟିଦେଉଳ —ଏହି ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏଫ୍.ପି.ଓ. (FPO) ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।’ - ସମ୍ବଲପୁର CDAO (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ) ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ
ସମ୍ବଲପୁରରେ 1500ରୁ 5000 ହେକ୍ଟରକୁ ବଢିଲାଣି ମିଲେଟ୍ ଚାଷ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ଜମି 1500 ହେକ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜିଲ୍ଲାର 5000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି l ଏହା ସହ ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2023-24ରେ 3697 ଥିବାବେଳେ 2025-26ରେ 4454 ଏବଂ 2026-27ରେ 5320 ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମିଲେଟ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ବଜାର-ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାତ୍ରାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୩୬.୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହା ବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୧୦.୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୪୩୦ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୨୨୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି (Incentive):
ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧.୧୪ କୋଟି ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୧.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଏମ.ଏସ୍.ପି. (MSP) କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ମଞ୍ଜି (ଯଥା- ମାଣ୍ଡିଆ SMI, LT, LS, ଜୁଆର, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି) ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ ଚାଷର ପ୍ରଗତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦର୍ଶାଉଛି । ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ, ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଓ ବର୍ଷାଜଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ-ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଗଲେ, ଏହା ସମ୍ବଲପୁରର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର