ବଲାଙ୍ଗିରରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ତୀବ୍ରତା 4.1, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର
ବଲାଂଗିରରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟ 4ଟା 40 ମିନିଟରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ଲୋକେ ଶୁଣି ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : May 2, 2026 at 5:10 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 4.1 ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୁମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା । ଏଥିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।
ବଲାଂଗିରରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟ 4ଟା 40 ମିନିଟରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ଲୋକେ ଶୁଣି ଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପରେ ମୃଦୁ ଭୁମିକମ୍ପ ଲୋକେ ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ବଲାଂଗିର ଭୁତତ୍ୱ ବିଭାଗର ଭୁତତ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଂଗିର ଭୋର ସମୟ 4ଟା 40ମିନିଟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 4.1 ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ବେଲ୍ଟରେ ବଲାଂଗିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ବଲାଂଗିର ବାସିନ୍ଦା ରବି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜି ମୋ ପତ୍ନୀ ଭୋରରେ ଉଠି ଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖଟରେ ଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏମିତି ଯେମିତି କୌଣସି ବୋମା ଫାଟିଲା । ତେବେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ । ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭୟଭିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ଉଠି ଘରେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲି । ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି। ସବୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା । ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଥିଲା । ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ମରୁ ରହୁଛି । ଏଭଳି କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରଥମ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ବଲାଂଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 2021 ମସିହାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଲେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡାରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିରରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସଂଚାରିତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟର ଇଷ୍ଟର୍ନଘାଟ ଅଂଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏବଂ ବଲାଂଗିର ଏହି ଇଷ୍ଟର୍ନଘାଟରେ ରହିଛି । ମହାନଦୀ ବେସିନ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଂଗିର ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଭୂଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ବିଶେଷ କରି ଇଷ୍ଟର୍ନଘାଟ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ଯାହା 3ରୁ ଚାରି ଭିତରେ ଥାଏ ତାହା ବିନାଶକାରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଂଗିର ଭୁତତ୍ୱ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୁତତ୍ୱବିତ୍ ସମୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଆଜି ଭୋର 4ଟା 40 ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.1 ମାଗ୍ନିତ୍ୟୁଡ଼ ଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ଏପିକ୍ ସେଣ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର ଥିଲା । ଏହା ଅତିକମ୍ ମାଗ୍ନିତ୍ୟୁଡ଼ ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିନାଶକାରୀ ନୁହେଁ । ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟର୍ନଘାଟ ବେଲ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଫାଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇନିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟ । ହେଲେ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଚଳନରେ ହିଁ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭୟବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର