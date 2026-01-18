ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା ଶେଷ, ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା
ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର 7ଟି ରେଞ୍ଜରେ 18ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀଗଣନା କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା । ବିଦେଶରେ ବରଫ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତବର୍ଷ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା ପାଇଁ ୧୮ଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ସକାଳୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ହୋଇଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା । ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର ୭ଟି ରେଞ୍ଜରେ ୧୮ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀଗଣନା କରିଛନ୍ତି । ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପକ୍ଷୀଗଣନା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।ଭିତରକନିକା ଜଳବାୟୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିତରକନିକାକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନାଁ କମାଇଛି ।
ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ବାର୍ଷିକ ଶୀତକାଳୀନ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ବାଛିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରାବରେ ଭିତରକନିକା ହୋଇ ଉଠୁଛି ଉତଫୁଲ୍ଲିତ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏଠାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମି ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏଠାକୁ ଉଡି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ।
"ହେନ୍ତାଳ ବନ ଓ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ସ୍ଥାନ।ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ବହୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଚିଲିକାକୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭିତରକନିକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି,"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ।
ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି,ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ଜୈବ ବିବିଧତା ବହୁତ ଅଧିକ । ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ । ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ୱାଟର ବଡିଜ । ଯେଉଁଗୁଡିକ ଡାଇଭିଂ ଡକ୍ସ ସେମାନେ ନଦୀ ବା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚବଚବିଆ,ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ବା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ଆସନ୍ତି । ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପସନ୍ଦର ଜାଗା । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି । ୱାକଟେଲସ ଓ ୱେଡର ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଏବର୍ଷ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଭଲ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଭୟ ସାତଭାୟା ଓ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଚିଲିକା ହେଉଛି ୮୦୦-୯୦୦ କିଲୋମିଟରର ଏକ ୱାଟରବଡି, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଓ ଗହୀର ପାଣି କାରଣରୁ ବହୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ । ଚିଲିକା ପରେ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନୋଟି ନଦୀ ମୁହାଣ ରହିଛି । କେବଳ ରାଜନଗରରେ ୨୫ କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହା ୪୫-୪୭ କିଲୋମିଟର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ହେବ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଆସିଥାନ୍ତି ।
"ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିମାଳୟ ସେପଟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି।ଚୀନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆସିନଥାନ୍ତି । ମାନ ସରୋବର ହ୍ରଦରୁ ଚକୋଆଚକୋଇ ବା ରୁଡ଼ିସିଆଲ ଡ଼କ ଆସିଥାନ୍ତି,"ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗଣନାକାରୀ ତଥା ରେଞ୍ଜର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ।
