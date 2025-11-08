ETV Bharat / state

କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ; ମିଳୁନି କାମ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମୁହାଁ ଶ୍ରମିକ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ।

Kendrapara Migrant Worker Issues
Kendrapara Migrant Worker Issues (ETV Bharat)
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନପାଇ ହତାଶ ହୋଇ ଦାଦନ ମୁହାଁ ଶ୍ରମିକ । ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଯାଇ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଦିନେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା।

Kendrapara Migrant Worker Issues

କାହିଁକି ବଢୁଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ । ରାଜକନିକା, ଆଳି, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାର ଯେମିତିକି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ସାଉଦି, ଦୁବାଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁ କରିଦେଇ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ:

ଶ୍ରମିକ ନେତା ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓ ବିଦେଶୀ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକା, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର (କିଛି ଅଂଶ) ଲୋକମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ପେଟ ବିକଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ଯେଉଁ MGNREGA ଅର୍ଥାତ ୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୨୫୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣରେ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କିଏ କାହିଁକି ଖଟିବ ?"

Kendrapara Migrant Worker Issues
Kendrapara Migrant Worker Issues

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନକଟା ମେସିନ ଆସିଲାଣି, ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହଳ ବା ମଜୁରିଆଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନରେ କରାଯାଉଛି । ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ମାସେ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯୁବକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଳ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ରାଜନଗର, ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ମାଛ ଶିଳ୍ପ, ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେରଳ ପଳାଉଛନ୍ତି ।


କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ:

ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ନେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ୫୧ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ବା ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ସର୍ବାଧିକ ମଜୁରୀ ୬୧୨ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁସାରେ କାମ ଦେବେ । ଯାହାକି ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି । ଏମିତିକି ବିଦେଶରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।"


କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ:

କୃଷି ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ । ଏନେଇ ସୂଚନା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର, ଅଣ ସଙ୍ଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୬ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ, ଇ-ଶ୍ରମିକ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର । ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।"

Kendrapara Migrant Worker Issues
Kendrapara Migrant Worker Issues (ETV Bharat)


କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି:

ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ CITU ତରଫରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ, ମାଲ୍ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ମାଲ୍ ର ୧ % ସେସ୍ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉ । ଏହି ସେସ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।"

କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭିଜନାଲ ଲେବର କମିଶନର:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଯିବାକଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜିକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ? କାହା ସହ ବା କେଉଁ ଠିକାଦାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ? ସେସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା କଥା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଆଶାରେ କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ମାଇଗ୍ରେସନ (Distress migration) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ (Aspirational Migration) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବା ଆଶାରେ ଏମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାହାରିକୁ ନଜଣାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜନଗର, ଆଳି, ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ କାହିଁକି ଯାଇଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କହିହେବ ନାହିଁ । ଗତବର୍ଷ ଆମେ 4ଟି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

