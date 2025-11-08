କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ; ମିଳୁନି କାମ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମୁହାଁ ଶ୍ରମିକ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ।
Published : November 8, 2025 at 8:51 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନପାଇ ହତାଶ ହୋଇ ଦାଦନ ମୁହାଁ ଶ୍ରମିକ । ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଯାଇ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଦିନେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା।
କାହିଁକି ବଢୁଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ । ରାଜକନିକା, ଆଳି, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାର ଯେମିତିକି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ସାଉଦି, ଦୁବାଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁ କରିଦେଇ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ:
ଶ୍ରମିକ ନେତା ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓ ବିଦେଶୀ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକା, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର (କିଛି ଅଂଶ) ଲୋକମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ପେଟ ବିକଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ଯେଉଁ MGNREGA ଅର୍ଥାତ ୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୨୫୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣରେ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କିଏ କାହିଁକି ଖଟିବ ?"
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନକଟା ମେସିନ ଆସିଲାଣି, ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହଳ ବା ମଜୁରିଆଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନରେ କରାଯାଉଛି । ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ମାସେ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯୁବକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଳ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ରାଜନଗର, ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ମାଛ ଶିଳ୍ପ, ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେରଳ ପଳାଉଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ:
ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ନେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ୫୧ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ବା ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ସର୍ବାଧିକ ମଜୁରୀ ୬୧୨ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁସାରେ କାମ ଦେବେ । ଯାହାକି ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି । ଏମିତିକି ବିଦେଶରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ:
କୃଷି ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ । ଏନେଇ ସୂଚନା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର, ଅଣ ସଙ୍ଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୬ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ, ଇ-ଶ୍ରମିକ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର । ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି:
ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ CITU ତରଫରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ, ମାଲ୍ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ମାଲ୍ ର ୧ % ସେସ୍ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉ । ଏହି ସେସ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।"
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭିଜନାଲ ଲେବର କମିଶନର:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଯିବାକଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜିକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ? କାହା ସହ ବା କେଉଁ ଠିକାଦାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ? ସେସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା କଥା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଆଶାରେ କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ମାଇଗ୍ରେସନ (Distress migration) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ (Aspirational Migration) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବା ଆଶାରେ ଏମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାହାରିକୁ ନଜଣାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜନଗର, ଆଳି, ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ କାହିଁକି ଯାଇଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କହିହେବ ନାହିଁ । ଗତବର୍ଷ ଆମେ 4ଟି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲୁ ।"
