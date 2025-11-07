ETV Bharat / state

ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ; କେରଳକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ

ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁବାଙ୍ଗ ଗାଁର ଉଦୟ ମାଝୀ । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହୁଳପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳୁତ ନାଏକ ।

MIGRANT LABOUR DIED AND MISSING
MIGRANT LABOUR DIED AND MISSING (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 2:34 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 3:43 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା । ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ବେ ଏଠି ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ । ପେଟପାଟଣା ଆଶାରେ ଗରିବ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାବେଳେ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁବାଙ୍ଗ ଗାଁର ଉଦୟ ମାଝୀ । ସେହିପରି ମହୁଳପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳୁତ ନାଏକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ଘରକୁ ଫେରିଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ:

MIGRANT LABOUR DIED AND MISSING (ETV BHARAT ODISHA)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁବାଙ୍ଗ ଗାଁର ଉଦୟ ମାଝୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ତଳେ ସୁଦୂର କେରଳର କୋଝିକୋଡ଼ର କାକ୍କୋଡିକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣଧିନ କାନ୍ଥ ପଡିଯିବାରୁ ସ୍ଲାବ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଉଦୟ ମାଝୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା।

ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ:

ସେହିପରି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ମହୁଳପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡଶୁକୁଲି ଗ୍ରାମର ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ବାଳୁତ ନାଏକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ୭ ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ହଠାତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଗୁଣ୍ଟୁର୍ ଅଭିମୁଖେ ପଳାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୭ ଦିନ ହେଲା ସେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଉ ନଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ନିଖୋଜ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତୁଲା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ମୋର ସ୍ବାମୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାର ସେ କାମ କରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ବିଜୟୱାଡାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗତ ୭ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର କୌଣଷି ପତ୍ତା ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣଷି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

