ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ; ତୈଳ ଦରରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଚେପା ସାଧାରଣ ଜନତା
ଦେଶରେ ବଢୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଦାମ୍ । ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ - ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 26, 2026 at 9:07 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 9:42 PM IST
MIDDLE EAST WAR IMPACT ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମର ପ୍ରଭାବ । ନିତିଦିନିଆ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଖାଉଟି, ଶ୍ରମିକ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡକ । ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଧ୍ୟ କାରଣରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ । ଆଗକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ପେଟ୍ରୋଲ,ଡିଜେଲ, କ୍ଷୀର, ଖାଇବା ତେଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ୧୧ ଦିନରେ ୪ ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ ବରଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଚା' କପ୍ ପୂର୍ବରୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେକେ ଏବେ ତାହା ୭ରୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ । ପନିପରିବା ଏବଂ କିଣାକିଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଚିନ୍ତାରେ ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକ:
୨୨ ବର୍ଷୀୟ ରେଡି ବାବୁ । ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ନିକଟରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଖାଇବା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢିଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ଲିଟର ତେଲ ଡ଼ବା ୧୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢିଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୨୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବଢି଼ିଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ ଜଳଖିଆ ୩୦ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ ପିଛା ୩୫ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମ ପକେଟକୁ ବହୁତ ବେଶ୍ ବାଧୁଛି ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୨ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଇବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ । ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇଲେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇଲେ ତା ଠାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବେବି ସେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପକେଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ଅଧିକ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଗାଡି ଚଳେଇ ହେବନାହିଁ ।" ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ବଢିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ ଦର !
କୋଭିଡର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଧ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଖାଇବା ତେଲ, କ୍ଷୀର ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶଗୁଡିକ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡିଛି ।
ତେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଉପରେ ପଡୁଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଆଶଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଦର ବଢୁଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ିବ,ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ତେଲର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଭଲେଣି ପଡିଥିଲା । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରୁ ଦୁଇ କି.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଇନ୍ । ଏବେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ନିରନ୍ତର ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରୁହେ, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଟପି ଯାଇପାରେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢିବ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତେଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ, ରିଜର୍ଭ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପମ୍ପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର