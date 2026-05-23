ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଡିଜେଲ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ

ଡିଜେଲ ଅଭାବରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଧାନ କଟା ମେସିନ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଏବେ ଶ୍ରମିକଶୂନ୍ୟ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ରବି ଧାନ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Middle East War Diesel Petrol Price Hike Impact on Kalahandi Farmers
ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 2:21 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଜମିରେ ପଡିଛି । ଡିଜେଲ ଅଭାବରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଧାନ କଟା ମେସିନ । ତୈଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଜାର୍ ବା ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଏବେ ଶ୍ରମିକଶୂନ୍ୟ । ଫଳରେ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟା ନହୋଇ ପାରି ଖେତରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ରବି ଧାନ ।

ଖେତରେ ହସୁଛି ଫସଲ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖେତ ସାରା ସୁନାର ଫସଲ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଆଶଙ୍କା ଆଉ କୋହ । କାରଣ ଅମଳର ଏହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଷୀ ସାମ୍ନାରେ ମହାସଙ୍କଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଗାଁ ମାଟିର ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାରଭେଷ୍ଟର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଚଳ ହୋଇ ଖେତ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଯଥାସମୟରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଚାଷୀ ଏମ୍. ରାମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜେଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଜାର ନେଇକି ଗଲେ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି, ଗାଡି ନେଇ ଗଲେ ବହୁତ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଲ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ହାରଭେଷ୍ଟର ବଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ଏ ପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି, କେବେ ଧାନ କାଟିବୁ ? କେବେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେବୁ ? ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛୁ ।"

ମିଳୁନି ଡିଜେଲ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଧାନ କଟା ମେସିନ:

ସେପଟେ ଅନେକ ପମ୍ପରେ ଏବେ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସକାଳୁ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଡିଜେଲ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେକ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ୟା କେବଳ ଡିଜେଲ ଅଭାବରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ତୀବ୍ର ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ । ଅଧିକାଂଶ ସକ୍ଷମ ଶ୍ରମିକ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ହାତରେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ।

ଏପଟେ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜାର୍ ବା ଗ୍ୟାଲନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ନେବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି । ଗତ ୨୦ ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି । ହେଲେ ଖେତରୁ ଧାନ କଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଏହି ଦୋଛକି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷୀ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ସେହି ଚାଷକୁ ଅମଳ କରିବା ପରେ ଏବେ କେମିତି ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବୀକ୍ରି କରିବ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି । ଯୁଦ୍ଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତେଲେ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାର ବହୁ ମାତ୍ରାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ପାଚିଲା ଧାନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ଆଉ ଏବେ ରବି ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ହିଁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିଁ ସୀମା କରିଛନ୍ତି । ହର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ୍ ଖେତରେ ଚାଲେ, ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ସେଠାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।"

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ମାଟିର ଶ୍ରମିକ ଶୂନ୍ୟତା ଏହି ଦୁଇ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଷୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ତାରିଖ ତ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରେ, ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ସୁନାର ଫସଲ ଖେତରେ ହିଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ।



କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଗୁଜବ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ କେହି ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଥିବା ଟିମ୍‌ ଟାଙ୍କିମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବେ ଓ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ଏବଂ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ତେଲ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ବୋଲି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

