ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ! ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପ, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ; ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ କ'ଣ ?
Published : March 11, 2026 at 9:27 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାଏ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜନୀତି ତିବ୍ର ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ “ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଓ ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ନିର୍ଯାତିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବ” ଶୀର୍ଷକରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ, "କତାରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଓ ଘରୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲପ୍-ଲାଇନ୍ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ‘ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଥିଲେ । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଥିଲେ,"ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ୨୦୨୪ରେ ଦୁବାଇରୁ ୨୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।" ଅବୈଧ ଭାବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଥିବା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା କମିଟି ଗଠନ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାହିନୀପତି ।
ସେପଟେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ରେ ଏକ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହୋଇଛି ଓ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଦୁବାଇକୁ ଯାଇଥିବା ୩୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରାଇ ଆଣା ଯାଇଛି ଓ ଆଉ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫେରାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଚାଲୁ ଅଛି । ଏଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହାୟତା, ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା, ବିବାହ ସହାୟତା, ମାତୃତ୍ୱ ସହାୟତା, ଅସକ୍ଷମତା ସହାୟତା, ପେନସନ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୧,୯୯,୨୦୦କୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ୨୦୨୪ରେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ୭ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ; ଓଡିଶାକୁ ପଡୋଶୀ ଭରସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେରଗଡ଼ ତାତିକୁ ନେଇ କଂପିଲା ଗୃହ; ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର