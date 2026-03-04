ETV Bharat / state

ବିଦେଶରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରମିକ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ଏକ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ,କୁଏତ, ଓମାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ।

Middle East conflict increased 1000 of familes worried About their family members safety
ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ: ବିଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରମିକ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 4, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାଦଲ ଘେନେଇଛି । ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ଇରାନର ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ଏକ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରମିକ ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ, କୁଏତ, ଓମାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା-ଆଶଙ୍କାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭୟର ମାହୋଲ:

ଆଳି ବ୍ଲକ ମହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମହୁ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା କାଳନ୍ଦୀ ନାୟକଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ସୁରେଶ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବୁଧାବି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼ରେ ପୁରା ଦେଶ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡିଛି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ଶୁଖୁନାହିଁ । ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବାପା-ମାଆ ।

ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ: ବିଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରମିକ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା:

ସେହିଭଳି ବଟକୃଷ୍ଣ ତରାଇଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ଵନାଥ ତରାଇ । ଆବୁଧାବିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେହି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଅ ରହୁଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷା ଭୟରେ କମ୍ପାନୀ ଘରେ ନ ରହି ଭୋକ ଉପବାସରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହି ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେଶ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାନାମ୍ବର ତରାଇଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଫସି ରହିଥିବା ଯୁବକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।

Aul Block, Kendrapara District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ (ETV Bharat Odisha)

'ସରକାର ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ':
ଆବୁଧାବିରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବାପା ବଟକୃଷ୍ଣ ତରାଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ତେଲ ପାଇପ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ । ଏବେ କିପରି ଅଛି ଜଣାନାହିଁ । ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି । ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ।"

They have appealed to the government to bring the family members back home safely.
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ସ୍ବାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳେ'
ସେହିପରି କୁଏତରେ ଥିବା ନିର୍ମଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବାମୀ ନିର୍ମଳ ନାୟକ 10 ବର୍ଷ ଧରି କୁଏତ୍‌ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛୁ । ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳେ । 3 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାର । ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଥାଉ । ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ।"

They have appealed to the government to bring the family members back home safely.
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'4 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି'
ଦୁବାଇରେ ଥିବା ମାନସଙ୍କ ମା' ମହିମା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁବାଇରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । ଏନେଇ ପୁଅ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛୁ । 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି ।" ସରକାର ଆମ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦୁବାଇରେ ଥିବା ମାନସଙ୍କ ମା' ମହିମା ନାୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୁବାଇରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡା. ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 2 ପୁତୁରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର; ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କାକା

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ: ଦୋହାରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

MIDDLEEAST INSTABILITY
ISRAEL IRAN CONFLICT
ODIA STRANDED IN ABUDHABI QATAR
ଆବୁଧାବି ଦୁବାଇ ଓମାନରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡିଆ
ISRAEL IRAN WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.