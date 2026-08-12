ବିଚିତ୍ର ନୀତି; ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 1 କିମି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ?
ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ? ପିଲାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା କେତେଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ? ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 12, 2026 at 4:11 PM IST
ଗଜପତି: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୈଖିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରାୟ ୧ କିମି ବାଟ । ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କେ.ସୀତାପୁର ସ୍ଥିତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ୮ମ, ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନୂତନ କୋଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା କୋଠା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଯାତାୟାତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା କୋଠା ପରିସରରେ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ୮ମ, ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ କୋଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ନୂତନ କୋଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦଳଦଳ ହୋଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅପେକ୍ଷା, ତା’ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହେଉଥିଲା । ପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ କୋଠା ପୂରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୂତନ କୋଠାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା । ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନେବା-ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପୂରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେତେଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ ? ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ତାହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରାଇବା କେତେଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ । ତେଣୁ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଇଲେ 5 ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି