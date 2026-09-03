ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆଖିବୁଜା ଦୁର୍ନୀତି ! ମାସକୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଲୁଟ୍, ଆକ୍ସନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ
ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ 5KG କମ୍ । ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 3, 2026 at 6:02 PM IST
ଗଜପତି: ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ହେଉଛି ଆଖିବୁଜା ଦୁର୍ନୀତି ! ସରକାରୀ ବସ୍ତାରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଗୋଦାମ ଘରେ ସରକାରୀ ବସ୍ତାରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପଟେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ କହିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁବାଟିକାରୁ 10 ଶ୍ରୋଣୀ ଯାଏଁ 84,765 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ 1,057ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି । ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ 863320 କିଲୋ ବା 17266ଟି, 50 କିଲୋ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଚାଉଳ ଏଫସିଆଇରୁ ବାହାରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହାର ପରିମାଣ ବସ୍ତାରେ କେଉଁଠି 44 କିଲୋ ତ କେଉଁଠି 45 କିଲୋ ଚାଉଳ ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 5 କିଲୋ କମ । ଏହାକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏହି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବାହାର କରିନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି 3ମାସରେ 17266ଟି 50କିଲିଆ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରତିବସ୍ତାରୁ 5ରୁ 6କିଲୋ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇ ବଳକା ଚାଉଳକୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି କେବେ କେବେ ଭଲ ଚାଉଳକୁ ରଖି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପୋକଡା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 2000ଟି 50 କେଜି ବସ୍ତା ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମରେ 35ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 35ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥଇ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନପଡିବା କିମ୍ବା ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 7ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ 1609ଟି ଗ୍ରାମ । ସେହିପରି 1057ଟି ସ୍କୁଲରେ 84765ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4345ଜଣ ବାଲବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 38583ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ, 24401ଜଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ 17436 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ଏପରିକି କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
"ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।
ପ୍ରତିମାସରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଚାଉଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି