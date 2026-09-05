ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା: ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅନଧିକୃତ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 5, 2026 at 4:27 PM IST
MID DAY MEALS RICE CORRUPTION, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି): ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବସ୍ତାରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ସଂପର୍କିତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ।
ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଦା ଗ୍ରାମ ଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଚାଉଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅନଧିକୃତ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅନଧିକୃତ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ସ୍କୁଲକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଶିରିଡି ସାଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼, ରା.ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଠାରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇଥିଲା । ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3086ଟି 50 କେଜିଆ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଗୋଦାମରେ ମାତ୍ର 1552ଟି 50 କେଜିଆ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି 1534ଟି 50 କେଜିଆ ବସ୍ତା ଗାଏବ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚାଉଳ ହେରଫେର ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଗୋଦାମରେ ସରକାରୀ ବସ୍ତାରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି ସଂପର୍କିତ ଖବରକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ଏଭଳି ହରିଲୁଟ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏଭଳି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେତେ ଚାଉଳ ହେରଫେର କରିଛି, ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସବୁ ବ୍ୟାଜାପ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓ ଏନେଇ ସେ ଆଗମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ! ମାସକୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଲୁଟ୍, ଆକ୍ସନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି)