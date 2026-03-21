ETV Bharat / state

ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପାଚିକା ସଙ୍ଘ-ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଖଡିକା, ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥବାବେଳେ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୭ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ 'ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକ ପାଚିକା ମହାସଂଘ'ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି (ଶନିବାର) ୪ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ଶୁଣା ନ ଯିବାରୁ ସଂଘ ଆଜି ତାତି ଉଠିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥବାବେଳେ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏବେବି ପାଚକ ଓ ପାଚିକାମାନେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।

ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିଲୁ, କିଛି ଖବର ଆସିଲା ନାହିଁ

ଏନେଇ ସଂଘର ସଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମିତ୍ରା ରଥ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମା'ମାନେ ଟାଣ ଖରାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯିବାରୁ ମା'ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଲେ। ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସହିନପାରି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ ଧସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ରାତି ୭ଟାରୁ ୧୧ଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦାବି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ହେଲେ କିଛି ଖବର ଆସିଲା ନାହିଁ' ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ।

ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲେ

ସମ୍ପାଦିକା ସୁମିତ୍ରା ରଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ' ଧାରଣା ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ପାଚିକା ଭଉଣୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲାେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ହରାଇଲା। ଆମକୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ଆଜି ଖରା ସହିନପାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଲା। ଦିନ ୩ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେଖା ନ କରିବେ ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷେ ପାଚିକା ମା' ପରିଣାମ ଦେଖାଇଦେବେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଡିକା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବୁ' ବୋଲି କହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷେ ୯ ହଜାର ମା'ଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ମୋହନ ସରକାର ଗଡି ପଡିବେ ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପାଚିକା ସଂଘ ଆଜକୁ 4 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-

  • ପାଚିକା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
  • ୧୦ ମାସ ବଦଳରେ ୧୨ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ
  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ
  • ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଦୈନିକ ୪୬୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଚିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୩୮୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
  • ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
  • ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ
  • 60 ବର୍ଷ ପରେ ପାଚିକାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MIDDAY MEAL COOK HELPER ODISHA
MIDDAY MEAL COOK HELPER STRIKE
ମଧାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ ଧାରଣା
MIDDAY MEAL COOK PROTEST
MID DAY MEAL COOK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.