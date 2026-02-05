ଯାଜପୁର ଯଖପୁରାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 3 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ
ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଜଖପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା 3 ବଗି ।
Published : February 5, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 10:36 AM IST
JAJPUR TRAIN ACCIDENT ଯାଜପୁର: ପୁଣି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ । ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଯଖପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରପଟୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଖପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାକରୁ ତିନୋଟି ବଗି ଖସି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ 10ଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ(AC) କୋଚ୍ ସମେତ ମୋଟ 21ଟି ବଗି ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଖବର ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l
ଖବର ଅଧିକ ପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି.....
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର