ମିଳୁନି ନିଖୋଜ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ
ଡେକ କ୍ୟାଡେଟ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କଲା କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ ସଂଘ ।
Published : February 10, 2026 at 2:24 PM IST
Sarthak Mohapatra Missing Case ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୟ ଗଡୁଛି, ମିଳୁନି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର । ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ରାହୁଲଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ 8 ଦିନ ବିତିଛି । ଏଯାଏ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜଟି ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ ସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ।
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-8 ସ୍ଥିତ ନାଭି ହାଉସରେ Seafarers Association Of Odisha (SAO) ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି । ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGS)ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଖୋଜର ପ୍ରଥମ କିଛିଘଣ୍ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର ସଭାପତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ସମୁଦ୍ରରେ ହଜିଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଏହା ବହୁତ ବିରଳ ଭାବରେ ଘଟେ । ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ, ଏହା ଏକ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ନିଖୋଜର ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ପ୍ରଥମ କିଛିଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆଜି ସାର୍ଥକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏମିତି କ’ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, Directorate General of Shipping (DGS) ଭଲଭବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ।’
ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ କିଭଳି ନ ହେବ ସେହି ଦିଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର । ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ସାର୍ଥକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ (Anglo-Eastern ship management) କମ୍ପାନୀରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଥର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର । ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
ଜୁନିୟରଙ୍କ ମାନସିିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହେଉ:
ସଙ୍ଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟନ ଏ.ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କହିିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ । ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଏ । ହେଲେ ଜୁନିୟନମାାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାଧିକ ଥର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିିଅନ୍ତୁ ।’
ସେପଟେ ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ସାର୍ଥକ ଜାହାଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ 8 ଦିନ ବିତିଲାଣି । ଜାହାଜରେ ସାର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାର୍ଥକଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର