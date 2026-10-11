ଏସସିବିରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଦୁଇ ଗିରଫ
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 11, 2026 at 7:22 PM IST
କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିସିଟିଭିରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଧରିଛି ।
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଗତ ମାସ ୩୦ ତାରିଖ କଟକ ଏସସିବି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ l ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲା ବ୍ୟାସନଗର ପହଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଅଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ଏହି ମାମଲା ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ।
ମୃତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଚେତା ଶୁନ୍ୟ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ କଣ 5 /6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଟେନାଣ୍ଟ ମିଶି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟି ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପର ମହଲାକୁ ପଠାଇ ଭାଇକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିନୋଦ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଵେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଇପରେ ପିଟିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ବିନୋଦ କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦେହ ସାରା ମାଡ ଦାଗ ଥିଲା । ଏ ନେଇ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SCBରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରମାଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ କହିଲେ SCB ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ