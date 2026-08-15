ETV Bharat / state

ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା: ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୂହ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Mental torture incident in Derabish BDO: Block employee files complaint against Umakant
ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା: ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 11:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Derabish BDO torture, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର, ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସର୍ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ବିଡିଓ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମୂହ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା: ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat Odisha)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା, ଏତଲାରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ନମିତା ବାରିକଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଜେପି ଦଳର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଜଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଧସେଇ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ନାମରେ ନାନାଦି କଟୁ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ । ଏନେଇ ଆଜି (ଶନିବାର) ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୁତାବକ,"ତା ୧୪.୦୮.୨୦୨୬ ରିଖ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦ଟା ସମୟରେ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମତିରେ ହଠାତ୍ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ଘଟଣା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ, ଅଶ୍ଳୀଳ/ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଭୟଭୀତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ସେ ବସି ରହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଳେ ଟଳିପଡ଼ି ଅଚେତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ରେଫର) କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ବିନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ, ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଯେପରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓ ବିନା ବାଧାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ" ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମୂହ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମୂହ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ଓ ଏତଲା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ:-

ବିଡିଓଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ବଳଦେବ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି," ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ବସିଥିଲେ । ବିଜେପିର ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ ଜଣ କର୍ମୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।ତା’ ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓ ଏବଂ ଏବିଡିଓ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ।​ ବିଜେପି ନେତା ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପିଅନ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ବାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନଯାଇ କେବଳ ୪ ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କବାଟ ପେଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ୬୦-୭୦ ଜଣ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ । ତା’ ପରେ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ୬୦-୭୦ ଜଣ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ । ମ୍ୟାଡମ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବାରୁ ଆମ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଆମର ଜଣେ ପିଅନ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ​ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଧିକାରିଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ? ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ଲକ୍‌ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି/ମେମ୍ବର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ବଚସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି । ​ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ଯଦି ଏହି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନନିଆଯାଏ ଆମେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ" ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ତାପସ ରଂଜନ ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ମୋ ଅଫିସ ରୁମ୍‌ରେ ଥିଲି,ପାଟିଟା ଜୋର୍‌ ଶୁଭିଲା । ଶୁଭିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ୭୦-୮୦ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ୍‌ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।​ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ପଶି ହେଲାନି କାରଣ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।କବାଟ ବି ପେଲିଲେ ଖୋଲି ହେଲାନି ।​ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କ ରୁମ୍‌କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ୍‌ ପୂରା ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଡମ୍‌ କହିଲେ, 'ମୁଁ ଯାଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିଯିବି'। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ​ଉଠାଇ ଆଣି ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ, ଗାଡ଼ି ସିଟ୍‌ରେ ବସିବା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡମ୍‌ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲେ । ମାନେ ସିଟ୍‌ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉଠି ପାରିଲେନି, ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲେ । ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ନ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ?​ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କହି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିଥିଲେ।ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି 'ଆମେ ବିଜେପି ଦଳର, ବିଜେପି ଦଳର ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛୁ' ଏହା କହି ସେ ଏଭଳି ଜିନିଷ କଲେ । ​ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା’ର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ । ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିପାରିବ, ଆମେ ସେଠାରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ଆଜି ଆମ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ଆମ ଉପରେ ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା- କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ଵ ସହାୟକ:-


ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୁରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ।

ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ଵ ସହାୟକ ଆକାଶ କୁମାର ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ୫୦ରୁ ୬୦ ଜଣ ଲୋକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆମର ଏବିଡିଓ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚବାଚ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ସମୟରେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା’ପରେ ଉଚ୍ଚବାଚରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ବଚସା କରିଛନ୍ତି । ୫୦ରୁ ୬୦ ଜଣ ଥିଲେ, ଯଦି ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଗା ନଥିଲା । ଚାମ୍ବର ଆଉ ଚାମ୍ବର ବାହାରେ ଯୋଉ ବାରଣ୍ଡା ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତଥାପି ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି । ​କାଲି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ବେହୋସ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ତା’ପରେ ଆମର ପାଖ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲେ । ଇନସୁଲିନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିଦେଲେ । ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ସେମାନେ କଟକ SCBକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ । ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ଆମ ସହ ଏମିତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଘଟଣା ଟା ଟିକେ ଅଧିକ । ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମର ମିଟିଂ କଲୁ । ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ବିଡିଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦର ଥାନାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଦର ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଘଟେ।ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବୁ । ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ନ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି"ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାର ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ: ବିଜେପି ନେତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା
DERABISH BDO MENTAL TORTURE
BDO TORTURE BY BJP LEADER
BLOCK EMPLOYEE FILES COMPLAINT
BLOCK EMPLOYEE FILES COMPLAINT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.