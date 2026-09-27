ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 27, 2026 at 11:34 AM IST
ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି । ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନହେଉ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପରାମର୍ଶ ନିଆଗଲେ ଉଚିତ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ଯ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁବିଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ଆଦିର ରୂପରେଖ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ; ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୩୦ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର
ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ