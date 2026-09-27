ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Members of Shree Jagannath Temple Management Committee met Puri Sankaracharya
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 11:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି । ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନହେଉ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପରାମର୍ଶ ନିଆଗଲେ ଉଚିତ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ଯ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁବିଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ଆଦିର ରୂପରେଖ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

Members of Shree Jagannath Temple Management Committee met Puri Sankaracharya
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

Members of Shree Jagannath Temple Management Committee met Puri Sankaracharya
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

Members of Shree Jagannath Temple Management Committee met Puri Sankaracharya
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁ ଓ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ଯ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନା କରିଛୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ପୁର୍ବରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ; ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୩୦ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SRIMANDIR MANAGEMENT COMMITTEE
JAGANNATH TEMPLE MANAGEMENT
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି
PURI SHANKARACHARYA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.