ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ବିରଳ କଳାବାଘ ଶିକାର, ଚମଡା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଧରାପଡିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ
କଳାବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ୩ ଗିରଫ । ଛାଲ ସମେତ ୩ଟି ବାଇକ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : May 21, 2026 at 8:01 PM IST
ବାରିପଦା: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପୁଣି ଏକ କଳାବାଘକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବାଘକୁ ଶିକାର କରିବା ପରେ ଚମଡା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ଚମଡା ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ଏସଟିଏଫ) ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଘଛାଲ, ୩ଟି ବାଇକ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଦକ୍ଷିଣ) ସୁମିତ କୁମାର କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନାରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ:
ବନବିଭାଗ ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିପିଠା ନିକଟରେ ଏସଟିଏଫ ଟିମ ଚଢାଉ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମଘାଟି ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ମୁର୍ମୁ (୬୨), କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠରୁମା ଗ୍ରାମର ରାମଦାସ ହେମ୍ବ୍ରମ (୪୦), ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋକା ଗ୍ରାମର ଭିମ ବାସ୍କେ (୪୦) । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩ଟି ବାଇକ, ୨ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ୍ କରାଯାଇଛି।
ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆହତ, ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା:
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାତରେ ପଡି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ଅଧିକ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ।
ବାଘଟିର ବୟସ 2 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ:
ବନବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଘଟି ପାଖାପାଖି ୨ ବର୍ଷର ଶାବକ କଳାବାଘ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଚମଡାର ନମୁନା ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଓ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଦକ୍ଷିଣ) ସୁମିତ କୁମାର କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ତୃତୀୟ ଘଟଣା:
ଏହା ତୃତୀୟ କଳାବାଘ ଶିକାର ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ବିଶ୍ବର ଶିମିଳିପାଳରେ ହିଁ କେବଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ଏହି କଳାବାଘ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୧୪ଟି କଳାବାଘ ଥିଲେ । ଶିକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଶିକାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ୭ଟି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସ୍କୁଆର୍ଡ, ଏସଟିଏଫ, ଗୁଇନ୍ଦା ଟିମ୍ ଓ ଏଆଇ କୌଶଳ ଦ୍ବାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୌଶଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣାଯାଉଛି ବୋଲି ସୁମିତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୁଳିଅଣାରୁ ବିରଳ କଳାବାଘ ଛାଲ ଜବତ: ୯ ଜଣ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର