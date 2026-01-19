ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ, ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ
ଜନତା ମଇଦାନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୨୬ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ ।
Published : January 19, 2026 at 6:43 PM IST
Mega Fisheries Animal Conclave 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 21ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬ । ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସମାବେଶର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଉଦଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଚଳିତଥର ଥିମ ରହିଛି ‘ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ନୂତନ ଦିଶା; ବିକଶିତ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ।
ଯୋଗ ଦେବେ ୮୧୬୪ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ:
ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ୨୬ ଜଣ ଚାଷୀ, ମୋଟ ୮୧୬୪ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଯୋଗଦେବେ । ତା’ ସହ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ୬ ଜଣ, ମୋଟ ୩୪୮ ଜଣ ସଫଳ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୨୦ ଜଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ୨ ପ୍ରଜନନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ମୋଟ୍ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ‘Ask The Minister’ ବା ‘ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ’ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖିବେ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ଶତାଧିକ କମ୍ପାନୀ, ଏନଜିଓ, କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ୩ଟି ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୮ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ହରିୟାଣାର ଷଣ୍ଢ:
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘୨ଟି ଖୋଲା ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ବାୟୋ-ଫ୍ଲକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେଜ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଛଚାଷ, କ୍ରସବ୍ରେଡ ଗାଈ, ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ସମାବେଶରେ ହରିୟାଣାର ଦୁଇଟି ମଇଁଷି ଷଣ୍ଢ ସୁରବୀର ଏବଂ ଇନ୍ଦର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛୋଟ ପ୍ରଜାତିର ପୁଙ୍ଗାନୁର ଗାଈ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରୁ କାଙ୍କରେଜ ଷଣ୍ଢ ଏଥରର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ । ଏହା ସହ ଡଗ୍ ସୋ, ପେଟ୍ ଫ୍ୟାସନ ସୋ’, ସି ଫୁଡ୍ କିଚେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।’
‘ଗୋ-ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ, କାହାରିକୁ ଛଡା ଯିବନି’:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ l ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି l 10 ଜଣ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେଣି । ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ l କାହାକୁ ଛଡା ଯିବନି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଜେଲ ଯିବେ l ଗତ ସରକାରରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା l ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି l ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଵି ସହଯୋଗ କରୁଛି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ ହେବ l’
