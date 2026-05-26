ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ; କିଏ, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳବଜାର ସ୍ଥିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

Medicine worth lakhs of rupees burnt to ashes; questions arise over who destroyed it and why
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 7:00 PM IST

JHARSUGUDA MEDICINE DESTROYED, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ସରକାର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେତେ ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି । ତାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳବଜାର ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବେଶ୍ ଜାଣି ପାରିବେ । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ?

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାଟେଲାଇଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଔଷଧକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଅନେକ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଔଷଧର ଏକ୍ସପାଏରୀ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ? ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପାଏରି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଏଜେନ୍ସୀକୁକାହିଁକି ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ? ନା ସିଧାସଳଖ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ?

ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର, ଔଷଧ ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । କେହି ଅଧା ଔଷଧ କିଣି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କେହି ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରୁ ଧାରରେ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି ।ଏଭଳି ସମୟରେ ଯଦି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଔଷଧକୁ ଏପରି ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ଅବହେଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଔଷଧକୁ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ , ଏହି ଔଷଧର ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି କି ? ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ? ମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ? ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଏକାଥରେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ? ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।ଯଦି କାହାରି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଘୁମଣି ପଟେଲଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଔଷଧ ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଟେ । ଯଦି ଔଷଧ ଓଭରଷ୍ଟକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବା କଥା । ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଯଦିବା ଏକ୍ସପାଇରୀ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଫେରସ୍ତ କରି ନୂଆ ଔଷଧ ଅଣାଯିବା କଥା । ତାକୁ ପୋଡ଼ା ଯିବା ଅନୁଚିତ । ଏହି କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ।"

ସେହିପରି ସହରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ,"ଦରକାର ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରି ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ । ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ।"

ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥାଏ । ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଯାହାକୁ ରୋଗୀଟିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି କିଛି ଔଷଧ ନମିଳୁଥିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ କମ୍ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଔଷଧ ନ ପାଇବ, ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଯଦି ବାହାରୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କ'ଣ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

