କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ଘଟଣା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାକୁ ନେି ଖଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ଓ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 5, 2026 at 7:49 PM IST
MEDICAL STUDENT DEATH CASE, ରାଇରଙ୍ଗପୁର/କଟକ: କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ ନେଇଛି । ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ।
ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ସୁଭାଷ ସେତୁ ଉପରକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଳ ଚପଲ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଭାସମାନ ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ।
ସୁଭାଷ ସେତୁ ଉପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଚପଲ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସେତୁ ଉପରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ । ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସେଠାରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା ।
ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ବାପା ଭୂଜୁ ହାଁସଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା । ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ଓ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଶଙ୍କୁଚା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଟାସ- ମଧୁସୂଦନ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ବାପା ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ କେବଳ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଧରି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ବାହାରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗାଁ ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଝିଅର ଏଭଳି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସେତୁ ଉପରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଦି ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଘରେ ବାପା ମାଆ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ମୃତ ଝିଅର ମାଆ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ବାପା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଏଚଇଓ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଳ ସାଜିଲା ଅନଲାଇନ ଗେମ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ପରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଆଶାୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର/କଟକ