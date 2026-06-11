ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାର କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ଡିସିପି
ଭୀମସେନଙ୍କୁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ, ବୋଲି ଡିସିପି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 11, 2026 at 6:39 PM IST
DCP ON MEDICAL STUDENT BOYFRIEND, କଟକ : ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଫେରାର ରହିବା, ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି । ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି, ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ । କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ମାମଲା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ କେଉଁଆଡେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ତେଵେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ, ବୋଲି ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୀମସେନଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡିସିପି । ଏସସିବି FMT ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେଵେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଭୀମସେନ ଯଦିଓ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ? ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତେଵେ କାହିଁକି ସେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁ ନାହାନ୍ତି ? ଫୋନ ବନ୍ଦ କରି କାହିଁକି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଏଡାଇବାକୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ତେଵେ ଏହି ମାମଲା ଏକ କଗ୍ନିଜେବଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ କରିବା କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ଗିରଫଦାରୀ ଭୟ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୀମସେନ ପୋଲିସ ରାଡାର ବାହାରେ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ନରହି ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହାରି ଭିତରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତାରଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ BNS 108ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ! ଫେରାର ଥିବା କହିଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ