ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା

ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସର ଜେରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Medical student Chandraka death case BNS act 69 charges against boy friend Bhimsen
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ :ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁର ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସର ଜେରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିଛି। ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଭୀମସେନ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୬୯ ଲଗାଇଛି।

ବିବାହ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା (Etv Bharat)

ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି କଠୋର ଦଫା ଲଗାଇଛି। ଏହି ଧାରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମସେନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜେରା ବେଳେ ଭୀମସେନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଭୀମସେନ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ । ତେବେ ଏହା ଏକ 'ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ କେସ୍' ହୋଇଥିବାରୁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ନିଜେ ଏହାର ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିପାରେ ଆହୁରି କଠୋର ଦଫା

ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରଯିବ । ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଠୋର ଦଫା ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନକରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ତା’ର ଲାଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ।

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ଦାୟୀ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଭୀମସେନ ନବୋଦୟରେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯାହା ଫଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାର କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ଡିସିପି



TAGGED:

CHANDRIKA DEATH FLP
MEDICAL STUDENT CHANDRAKA
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନ
CHANDRAKA DEATH CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.