ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ମାଂସ ଦୋକାନୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା !
ମାଂସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତି ନିକଟରୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 29, 2026 at 8:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଛକ ଠାରେ ଦିବା ଲୋକରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି l ଟଳି ପଡିଲେ ମାଂସ ଦୋକାନୀ l ଏମଡି ଅନିଶ(36) ନାମକ ଜଣେ ମାଂସ ଦୋକାନୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଅଟକ l ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ, ହୀରାକୁଦ ଏସଡ଼ିପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି, ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୁବକ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ (25)କୁ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ l ରାଜା ସ୍ୱାମୀର ଘର ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ପୋଲିସର ସୂଚନା l
ସମ୍ବଲପୁରର ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ଠାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମାଂସ ଦୋକାନୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା l ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୁଣି ବୁର୍ଲା ସହରର ଭିସୁଟରୁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘଟିଛି l ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି l ବୁର୍ଲା ସହରର କିର୍ବା ଛକ ଦେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୁବକ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ (25), ମାଂସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତି ନିକଟରୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ମାଂସ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଅନିଶ ଉପରକୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ । 3ଟି ଗୁଳି ଅନିଶର ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା l
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ହତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି l ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ଛକରେ ଏମଡି ଅନିଶ ମାଂସ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ମାଂସ ଦୋକନରେ କାମ କରୁଥିଲେ l ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା l ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଏମଡି ଅନିଶଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା l ଯାହା ଫଳରେ ଅନିଶ ଦେହରେ 3ଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା l ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା l ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା l
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମଡି ଅନିଶ ବୁର୍ଲା ସହରର DAV ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ନିଜ ଘର କରି ସପରିବାର ରହୁଥିଲେ l
ତେବେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିଶଙ୍କ ଘରେ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଅନିଶଙ୍କ ମାଂସ ଦୋକନରେ ରାଜା କାମ କରିଆସୁଥିଲେ l
ତେବେ ଅନିଶଙ୍କ ବାପା ଇନାୟାତୁଲ୍ଲା କ୍ୟୁରେଶିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଅନିଶ ଠାରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ l ଅନିଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନିଶଙ୍କ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ୩ କାର୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର